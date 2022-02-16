İnkılap Kitabevi etiketiyle raflarda yer alan Oya Denizyaran’ın ilk kitabı Düş Uykusu kitap severler tarafından okunmaya, fark edilmeye devam ediyor.

İç sesini kaybettiğine inanan İrfan ve eğlenceli birçok karakteriyle okuyucusuna adeta karnaval yaşatan Düş Uykusu’nun eğlenceli anlatımına, kitap karakterlerinin sahiciliğine ve komikliğine ünlü tarihçi İlber Ortaylı’nın verdiği tepkiler görülmeye değerdi.

Ortaylı’nın kitabı okurken çekilen videodaki eğlenceli halleri izleyenlerin yüzünde tebessüm oluştururken, sosyal medyada yayılan video çok sayıda izlenme ve beğeni aldı.

TRAJİKOMİK KİMLİĞE SAHİP ROMAN

Güldürü öğeleri ile bezeli yoğun bir toplumsal eleştiri ile toplumun her kesiminden insanın hayatına değinen Oya Denizyaran imzalı roman Düş Uykusu; İrfan’ın yaşadığı psikolojik problemleri, sistit hastası olan annesi Naciye’nin komik hallerini, Naciye’nin ahretliği Alzheimer hastası arkadaşı Remziye’yi, üfürükçü hocam”ı, 32 yaşındaki evlenme ümidini yitirmiş İsmihan’ı ve diğer yan karakterlerin tuhaf hallerini aktarırken okuyucuyu toplum yargılarını da düşündürüyor.

Başarılı anlatımı, sürükleyici ögeler barındıran kurgusu toplumsal yapı, gelenek ve görenekler, batıl inançlar, namus kavramı gibi meseleler üzerinden iyilik, doğruluk, dürüstlük gibi unsurları ile okuyucularını sorgulamaya davet ediyor.

İlber Ortaylı'dan Oya Denizyaran'nın Düş Uykusu kitabına tam not VİDEO





