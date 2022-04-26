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    İlhami Fındıkçı'nın İnsani Derinlik kitabı Rusçaya çevrildi

    Dr. İlhami Fındıkçı'nın İnsani Derinlik adlı kitabı, günümüz modern dünya insanının bozulan ve inşa edilmesi zorlaşan ilişkilerini ele alıyor.
    • Haber Merkezi
    • 26.04.2022 - 17:03
    • Güncelleme : 26.04.2022 - 17:46
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    İlhami Fındıkçı'nın İnsani Derinlik kitabı Rusçaya çevrildi

    Akademsiyen ve yazar İlhami Fındıkçı'nın 2010 yılında yayınlanan ve Alfa Yayınları etiketiyle okurlarla buluşan, çok okunan ve beğenilen kitabı olan İnsani Derinlik, şimdi de Rusçada..

    Pek çok dile çevrilen kitabı artık Rus okurlar da okuyabilecek. Günümüz dünyasını ele alan İnsani Derinlik, bozulan insani ilişkilere dair çözüm önerilerinde bulunuyor.

    İnsani Derinlik, bireyin iç dünyasına yolculukla kalmayıp, gizli saklı kalan duyguları gün yüzüne çıkartıyor.

    İç barışı bozulan dünya

    5 dilde yayınlanan kitap; iç barışı giderek bozulan günümüz insanının, yitirmeye başladığı insani değerleri yeniden kazandıracak insani derinlik yolculuğuna davet ediyor.

    İlhami Fındıkçı nın İnsani Derinlik kitabı Rusçaya çevrildi #1

    Okuma önerisi

    Yeni okumalar yapmak isteyen kitapseverler için bu çalışmayı öneriyoruz. İnsanların biribirleriyle olan ilişkileri ve bozulan dünya barışının sağlanması yönünde çıkarımlarda bulunan Fındıkçı, okurları ve dünya insanını yüzleşmeye çağırıyor.


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