İlhan Berk, Ülkü Tamer'i kız sanıp mektuplar yazmış

Şair İlhan Berk, Ülkü Tamer'i henüz tanımıyorken ve sadece ismine bakarak, kız sanıp mektuplar kaleme almış.

İki büyük Türk şairinin tebessüm ettiren yanlış anlaşılma sonucu ortaya çıkan aşk olayı...

Gazetelerin dedikodu sayfalarında yer alan bir haber oldukça ilginç. Gazete haberini görünce ilk başlarda tebessüm etsem de İlhan Berke'in düştüğü yanlış anlaşılma durumuna çoğu erkek düşerdi diye düşündüm kendi kendime...

Ülkü Tamer ve İlhan Berkn Türk şiirnin unutulmaz şairleri arasında yer alıyorlar. İlhan Berk, gazetede bir şiiri görür, altındaki isme bakınca Ülkü Tamer adına rastlar. İlhan Berk, Tamer'i kız sanıp ona mektuplar yazmaya başlar.

ORTAYA ÇIKAN GERÇEK

Fakat gerçek kısa sürede anlaşılınca edebiyat dedikodusu olarak tarihin tozlu sayfalarında yerini almış.

Ergül Tosun

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