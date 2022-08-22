İlişkiler kitabı: İlk adımı kim atmalı, sonsuz aşk mümkün mü, kaçan neden kovalanır

İlişkiler kitabı: İlk adımı kim atmalı, sonsuz aşk mümkün mü, kaçan neden kovalanır

Yazar Özgür Uysal'ın O Dediğin Masallarda Olur Canım adlı kitabı, günümüz ilişkilerine farklı bir bakış getiriyor.

Yazar Özgür Uysal günümüz modern ilişkilerini yazdığı O dediğin Masallarda Olur Canım kitabı, erkek ve kadın ilişkilerine dair kapsayıcı bir çalışma... Uysal, ilişkilere başlarken nelere dikkat etmeli, nasıl davranmalı, kovalanan birisinin gerçek aşkı bulması mümkün mü gibi sorular etrafında anlatıyor.

Bir önceki kitabı Bu İşler İnce İşler ile ilişkilerin üzerine kara kara düşünülecek bir şey olmadığını gösterip işin eğlenceli kısmının altını çizerek okurlarına bu işler konusunda farklı bir bakış kazandıran Özgür Uysal’ın yeni kitabı; O Dediğiğn Masallarda Olur çalışması, günümüz aşklarına, ilişkilerine farklı bir boyut getiriyor.

"Yalnızlık Allah'a mahsustur"

"Yalnızlık Allah’a mahsustur." diyerek özetlediğimiz gibi her canlı bir diğeriyle ilişki içinde yaşamaya mecbur. Hâl böyle olunca düşünmeye başladığı ilk andan beri insanın en önemli dertlerinden biri nasıl ilişki kurması gerektiği olmuş.

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İlişkiler kitabı

İnsanlık tarihinin öncül anlatıları olan mitolojik hikâyelerden günümüzün dijital dünyasındaki en işlek hikâye paylaşım araçları olan sosyal medya uygulamalarına kadar hep benzer sorulara yanıt aranmış ilişkiler konusunda "Bulunabilmiş mi?" derseniz, yanıtı Özgür Uysal’ın yeni kitabı O Dediğin Masallarda Olur Canım’da...