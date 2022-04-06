İlk Okuma Hikayeleri serisi Robert’in maceralarıyla devam ediyor

Fransız yazar Robert Soulières’in kaleme aldığı ve illüstratör Cyril Doisneau’nun resimlediği Geciken Robert ve Robert Büyüyünce...

hep kitap, yeni serisi İlk Okuma Hikâyeleri ile okumaya yeni başlayan çocuklara rehber ve yoldaş olmaya devam ediyor. Serinin ilk kitabı Marifetli Simon ve Simon’un Kuralları’ndan sonra sıra Robert’in maceralarında…

Fransız yazar Simon Boulerice’in kaleme aldığı ve Guillaume Perreault’nun resimlediği Geciken Robert ve Robert Büyüyünce, çocukları zaman yönetimi ve gelecek planları üzerinde düşünmeye itiyor.

İLK OKUMA HİKAYELERİ

hep kitap, okumaya yeni başlayan çocukların kelime çözümlemesini ve anlama becerilerini pekiştiren İlk Okuma Hikâyeleri serisine bu kez Robert’in maceralarıyla devam ediyor.