İlk Okuma Hikâyeleri’nin yeni kahramanı: Valerie

İlk Okuma Hikâyeleri’yle okumaya yeni başlayan çocuklara rehber ve yoldaş olmaya devam ediyor.

Çeşitlilik içeren kelime hazinesi, mizahi tarzı ve beklenmedik sonlarıyla çiçeği burnunda okurlara okumayı sevdiren serinin yeni kahramanı, Valerie!

Valérie Fontaine’in kaleme aldığı, illüstratör Aurélie Grand’ın resimlediği, Valerie’nin Bahçesi ile Valerie ve Güzel Dünya,çocuklar için iyi bir okuma sunuyor...

Serinin ilk kitapları

Serinin ilk kitapları Mıarifetli Simon, Simon’un Kuralları, Geciken Robert, Robert Büyüyünce, Chloe ve Hayvanlar ile Gezgin Chloe, Büyük Sporcu Dominique ile Dominique ve Arkadaşlar’ndan sonra sıra Valerie’nin serüvenine geldi.

Çocuklarda doğa bilinci

Valérie Fontaine’in kaleme aldığı, illüstratör Aurélie Grand’in resimlediği Valerie’nin Bahçesi ile Valerie ve Güzel Dünya, geri dönüşüm, sıfır atık, kompost, bahçecilik gibi konularda verdiği hem eğlenceli hem öğretici bilgilerle, çocuklarda çevre ve doğa bilincini oluşturmayı hedefliyor.