İlk yerli fantastik serisi olan Perg Efsaneleri kitaplarıyla macera dolu yolculuk

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Sevilen yazar Barış Müstecaplıoğlu’nun kaleminden, muhteşem bir fantastik dünyada, tekinsiz kahramanlarla birlikte unutulmaz bir yolculuğa çıkmaya hazırlanın.

Perg Efsaneleri, bir Türk yazar tarafından kaleme alınan ilk fantastik roman olma özelliği taşıyor. Seri ayrıca Almanca, Bulgarca, Sırpça ve Çinceye çevrilmiştir. 4 kitaplık serinin devam kitaplarını çok seveceksiniz.

Perg Efsaneleri serisinin ilk kitabı Korkak ve Canavar’da herkesin hayran olduğu cesur bir şövalyeyken korkunç bir canavara dönüşen Leofold ve tehlikeden uzak durmak için her şeyi yapmaya hazır, korkak Guorin Perg’in karanlık ormanlarında karşılaştıklarında onları nasıl bir maceranın beklediğinden habersizdi.

ÖLÜM KALIM MÜCADELESİ

Büyücü Geryan’ın, Perg’i tehdit eden karanlık güçleri durdurmak için onların yardımına ihtiyacı vardı. Perg’e saldıran Savaş Tanrısı Tshermon’u bulup yok etmek için Öte Diyarlara geçmeleri, korkunç yaratıklarla savaşmaları, lanetli tuzakları atlatmaları gerekiyordu. Aralarındaki dostluk, gönülsüzce girdikleri bu ölüm-kalım mücadelesine devam etmek için umutlarını ayakta tutan tek şeydi.

MACERA DOLU BİR OKUMA

Merderan’ın Sırrı’nda ise Öte Diyarlarda korsanların peşine düşüp, korkunç yaratıklarla savaşıp, ölümcül tuzaklardan geçip Tanrı Tshermon’u yendikten sonra Perg’e dönmeye karar veriyorlar. Ancak döndüklerinde onları büyük bir sürpriz bekliyor.

Gizemli bir kadının eşliğinde zorlu bir yolculuğa çıkıyorlar. Bu kez Perg’in karşı karşıya olduğu düşman içlerinde ve bu, daha amansız bir mücadele demek.