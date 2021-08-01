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    İlker Arslan'ın Bir Senaristin Sezon Finali Kitabı raflarda

    İlker Arslan'ın kaleme aldığı Bir senaristin Sezon Finali, NotaBene yayınları etiketiyle raflarda yerini aldı.
    • Haber Merkezi
    • 01.08.2021 - 11:59
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    İlker Arslan'ın Bir Senaristin Sezon Finali Kitabı raflarda

    Okurları, popüler kültürün en zorlu alanlarından olan televizyon ve dizi sektöründen bir senaristin dünyasıyla tanıştıran roman, ‘içeriden' ve samimi üslubuyla güldürürken düşündürmeyi de ihmal etmiyor.

    "Kelimelerin, cümlelerin canlı kanlı karşımıza dikildiği; hayatın hem küfünü, pasını hem bin rengini, can sevincini ustalıkla, hiç zorlamadan gösteren, hissettiren... Ferah feza güldürürken, boğazınıza acı, ağır bir yumruyu apansız oturtuveren... Tek bir karakterine iltimas geçmeyen, çatal dilli, edası afili, gözü keskin bir roman, 'Bir Senaristin Sezon Finali'. Şimdiye kadar nerelerdeydin İlker Arslan?" Murat Uyurkulak

    KİTAP HAKKINDA

    lker Arslan, Bir senaristin Sezon Finali kitabında bir baba, bir sevgili, bir senarist-yönetmen, bir yoldaş ve bir politik aktivist olarak insanın bu ülkede başına gelebilecek en ‘olası' şeylerin portresini çiziyor. Bunu yaparken ise kara mizaha başvurmuyor; anlatım diliyle değil de, olayların kendisiyle yaratıyor kara mizahı.

    İlker Arslanın Bir Senaristin Sezon Finali Kitabı raflarda #1

    Sayfa: 192

    HAYATIN İÇİNDEN KARAKTERLER

    Roman kahramanının yaşadığı olayların, çoğu insanın yaşamından uzak olmadığı görülüyor. Yok yere beslenen ve hayatın zerrelerinden damıtılarak tutunulmaya çalışılan umut kadar, hayatın her zerresine sinmiş umutsuzluk da gerçek.

    Zirvede yaşamak isterken, sıradan insan kadar bile tutunamayan, olduramayan ‘bilinçli özne'nin durumu, konu popüler kültür alanında üreten insana gelince daha da içinden çıkılmaz bir hâl alıyor. İlker Arslan, Bir Senaristin sezon Finali'nde Gezi sonrası günlere de atıfta bulunuyor sanki.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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