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    Imre Kertesz'ın Bir Polisiye Öykü kitabı

    Nobel Ödüllü yazar Imre Kertész’den, baskıcı yönetimlerin adaletsizliğini zulme uyanlardan dinlemeye alışmış okurları dehşete düşürecek bir öykü.
    • Haber Merkezi
    • 12.07.2021 - 10:09
    • Güncelleme : 12.07.2021 - 10:41
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    Imre Kertesz'ın Bir Polisiye Öykü kitabı

    Nobel Ödüllü yazar Imre Kertész'in kaleminden kan dondurucu bir uzun öykü. Zorba bir yönetimin masum bir baba ile oğlu hedef almasını, işkencecinin gözünden anlatan sıra dışı bir polisiye.

    Yazar Imre Kertész'den, baskıcı yönetimlerin adaletsizliğini zulme uyanlardan dinlemeye alışmış okurları dehşete düşürecek bir öykü.

    Imre Kertesz ın Bir Polisiye Öykü kitabı #1

    Sayfa: 104

    POLİSİYE ÖYKÜ

    Diktatörlüğün yıkılmasıyla hapse atılmış bir işkencecinin ağzından, baba-oğul iki muhalifin rejim tarafından nasıl düşmanlaştırıldığını ve ülkenin özgürlükçü yurttaşlarının ortadan kaldırılması planının adım adım nasıl gerçekleştirildiğini kan dondurucu bir şekilde anlatan polisiye öykü, çağımızda savrulan tüm toplumlara bir uyarı niteliğinde.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.vom

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