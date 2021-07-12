Imre Kertesz'ın Bir Polisiye Öykü kitabı

Nobel Ödüllü yazar Imre Kertész’den, baskıcı yönetimlerin adaletsizliğini zulme uyanlardan dinlemeye alışmış okurları dehşete düşürecek bir öykü.

Nobel Ödüllü yazar Imre Kertész'in kaleminden kan dondurucu bir uzun öykü. Zorba bir yönetimin masum bir baba ile oğlu hedef almasını, işkencecinin gözünden anlatan sıra dışı bir polisiye.

Yazar Imre Kertész'den, baskıcı yönetimlerin adaletsizliğini zulme uyanlardan dinlemeye alışmış okurları dehşete düşürecek bir öykü.

Sayfa: 104

POLİSİYE ÖYKÜ

Diktatörlüğün yıkılmasıyla hapse atılmış bir işkencecinin ağzından, baba-oğul iki muhalifin rejim tarafından nasıl düşmanlaştırıldığını ve ülkenin özgürlükçü yurttaşlarının ortadan kaldırılması planının adım adım nasıl gerçekleştirildiğini kan dondurucu bir şekilde anlatan polisiye öykü, çağımızda savrulan tüm toplumlara bir uyarı niteliğinde.

Ergül Tosun

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