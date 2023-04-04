İnci Yılmaz Şimşek'in Bir Kedi ve Bir Adam kitabı, farklı konulara ışık tutuyor İnci Yılmaz Şimşek’in ödüllü öyküsü, artık Bir Kedi ve Bir Adam adıyla kitap halinde okuyuculara sunuluyor. Kitap, insan ilişkilerinden sokak hayvanlarına kadar farklı konularda unutulmaz deneyimler yaşatıyor ve toplumsal yaralara da yer veriyor.

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Edebiyat dünyasının parlayan yıldızlarından biri olan İnci Yılmaz Şimşek’in ödüllü öyküsü artık bir kitap halinde okuyucularıyla buluşuyor. Çeşitli ödüllü öykü yarışmalarında dikkatleri üzerine çeken eğitimci yazar, Bir Kedi ve Bir Adam adlı kitabında okuyucularıyla buluşuyor.

Kitapta yer alan öyküler, her yaştan okuyucunun zevkle okuyabileceği, sürükleyici ve etkileyici bir içeriğe sahip.

Yazarın çeşitli dijital kültür sanat sayfalarında ve basılı dergilerde yayınlanan öyküleri, ödüllü öyküsü Bir Kedi ve Bir Adam’la birlikte toplanarak okuyucuların beğenisine sunuldu.

Öykü kitabının yayın öncesi geliştirici editörlüğü, ödüllü yazar ve şair Betül Fırat tarafından yapıldı. Mythos Yayıncılık tarafından basıma hazırlanan kitap, Yol Akademi Yayınları tarafından düzenlenen öykü dosyası yarışmasında birinci seçilen öykü seçkisi ile beraber raflardaki yerini aldı.

Önemli konulara ışık tutan kitap

Bir Kedi ve Bir Adam, yirmi farklı öyküden oluşuyor ve okuyuculara insan ilişkilerinden sokak hayvanlarına, yoksulluktan kent yaşamına kadar farklı konularda unutulmaz deneyimler yaşatıyor.

Ayrıca toplumsal yaralara da yer veren kitap, çocuk istismarı ve kadına yönelik şiddet gibi önemli konulara da ışık tutuyor.

Okuyucuların büyük bir heyecanla beklediği İnci Yılmaz Şimşek’in Bir Kedi ve Bir Adam adlı öykü kitabı, edebiyat dünyasında yeni bir soluk getiriyor ve okuyucuları derinden etkileyecek bir deneyim sunuyor.

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