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    İngiliz Matt Haig'ın Gece Yarısı Kütüphanesi romanı

    İngiliz edebiyatının önemli isimlerinden Matt Haig; Nora’nın pişmanlıklara, ihtimallere ve yeniden seçme imkânına dair çıktığı bu yolculukta, okurlarını sayfalarında gezdiriyor.
    • Haber Merkezi
    • 31.05.2021 - 16:53
    • Güncelleme : 31.05.2021 - 16:55
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    İngiliz Matt Haig'ın Gece Yarısı Kütüphanesi romanı

    Nora Seed berbat halde. Kedisi öldü. İşinden kovuldu. Abisi onunla konuşmuyor. Kimsenin ona ihtiyacı yok. Art arda alınmış kötü kararların sonucunda bir kütüphanede buluyor kendini. Zamanın hiç akmadığı bir gece yarısı kütüphanesinde, sonsuz sayıda kitabın ortasında...

    Kitapların her birinde Nora’nın farklı bir hayatı yazılı. Başka kararlar verseydi yaşamış olabileceği hayatlar.

    Farklı kariyerler, farklı eşler, farklı arkadaşlar, farklı şehirler arasında gidip gelen Nora’nın aklı sorularla doluyor. Mutluluk sadece önemli sandığımız seçimlerde mi gizli?

    İngiliz Matt Haig ın Gece Yarısı Kütüphanesi romanı #1

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    Sayfa: 296

    HAYATI YAŞANILIR KILAN NE SORUSU

    Yanlış giden her detayın sorumlusu gerçekten biz miyiz? Hayatı yaşanılır kılan ne? Yanlış bir karar insanın tüm hayatına mal olabilir mi?

    İngiliz Matt Haig ın Gece Yarısı Kütüphanesi romanı #2

    KİTAP HAKKINDA GÖRÜŞLER

    "Değişmesini istediğimiz bir dünyada hep birlikte sıkışıp  kalmışken, tam zamanında yazılmış bir modern çağ masalı, günümüzün Şahane Hayat’ı.”
    Jodi Picoult

    “Kitapların yaşamı değiştirme gücünü kutlayan, içtenlikle ve mizahla yazılmış, baştan çıkarıcı bir roman.”
    Sunday Times

    “Matt Haig sözcükleri konserve açacağı gibi kullanıyor. Konserve de biziz.”
    Jeanette Winterson

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonahber.com

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