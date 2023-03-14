İngiliz toplumunu yeren kitaplarıyla bilinen Evelyn Waugh’un Adi Bedenler romanı İngiliz büyük romancı Evelyn Waugh’un Adi Bedenler romanı tarjik öyküsüyle öne çıkıyor. Romanda büyülü bir aşk anlatılırken; aynı zamanda soyal ve kültürel bir pencere açıyor okurlara...

20. yüzyıl Avrupa yazınının en uç beylerinden Evelyn Waugh’un Adi Bedenler romanı, kaleme aldığı ve ekmek teknesi olarak gördüğü hatıraları gümrüğe takılıp gümrük memurlarınca yakılan, başına gelen trajikomik hadiseler sonucu nişanlısı Nina ile bir türlü evlenemeyen, nevi şahsına münhasır Adam Fenwick-Symes’ın başından geçenleri odağına alıyor.

İngiliz romancı Evelyn Waugh’un Adi Bedenler romanı yazarın bilinen ve okunan eserlerinin başında geliyor. Özellikle İngiliz toplumunu hicvettiği eserleriyle öne çıkan yazarın bu romanı da benzer özellikler taşımaktadır. 20.yüzyıl dünya edebiyatının önde gelen yazarlarından olan Evelyn Waugh geçen zamana rağmen değerinden bir şey kaybetmeyen usta bir kalemdir...

Kırılgan ilişkiler...

Yazar, Adam Fenwick-Symes’ın tam ortasında bulunduğu bu renkli fotoğrafa Bright Young People topluluğunu ve topluluğun kırılgan ilişkilerini, İngiliz sosyetesini ve sosyetenin iki dünya savaşı arasındaki hâl-i pürmelâlini de dahil ediyor.

Trajediyle komedinin ustaca harmanlandığı, telefon konuşmalarının ve dedikoduların hem söylemde hem de kurguda önemli roller üstlendiği bir dünya, Adi Bedenler’de tasvir ediliyor.

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Hesapta olmayan bir kader...

Waugh, yıllar sonra, ölümünden iki yıl önce yazdığı bir önsözde Adi Bedenler’in hiç hesapta olmayan bir kitap olduğundan bahseder.

Kitabın kahramanı Adam Symes da hiç hesapta olmayan bir kaderin eline düşmüş biri olarak duruyor karşımızda; az sonra tam yanımızda bitecek, aşina bir yüz.