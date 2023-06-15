İngiliz yazar Andrew Krıvak, büyüleyici insan öyküsünü Ayı Dağı romanında anlatıyor 20. Ulusal Kitap Ödülü finalisti Andrew Krivak'ın son romanı Ayı Dağı, büyüleyici ve çok zarif bir son insan öyküsü anlatıyor. Kitap yayınlandığında pek çok övgüye mazhar oldu.

ensonhaber.com

Post-apokaliptik bir dünya; insan ırkından geriye kalan yalnız iki kişi, bir baba-kız. İkili dünyanın bakir hâllerini andıran bir doğada, insanlıktan geriye kalan anımsaması güç anılarla hayatlarını sürdürmektedir. Babası biricik kızını, annesinin anıları ve ona ait eşyalarla donatırken bir yandan da ona “diğerlerini” aramaktan vazgeçtikleri dünyanın insanı olmayı öğretir.

yıldızlardan yol bulmayı, medeniyetten kalan kırık cam parçalarıyla ok ucu yapmayı, yaprakların kıpırtısından ya da kıpırtısızlığından ürkek bir hayvanın sonraki adımını okumayı. Kızı doğayla uyumlu bir yetişkin olmalıdır çünkü onlar, insanlığın son temsilcileridir.

Okyanusa yapılan bir yolculuğun nihayetinde kız, kendini yapayalnız ve kaybolmuş hâlde bulduğunda, ona eve dönüş yolunu gösterecek bir dostu vardır artık, yeter ki onu dinlemeyi bilsin. Dinlemek, bunu başarabilmek, doğayla uyum içinde yaşamaya devam etmeyi sağlayacaktır: Ta ki “Doğan güneşle uyanamayacağı o gün” gelene dek...

Büyüleyici bir anlatım

Ayı Dağı, agresif ve çoğu zaman karamsar post-apokaliptik anlatılardan tüm zarafetiyle ayrılırken, insanın kırılganlığı, sevgi ve kayıplar üzerine büyüleyici bir anlatıya dönüşüveriyor.

Ayı Dağı’na övgüler

Kitap yayınlandığında hakkında yapılan yorumlara bakalım;

“Krivak büyük bir ustalıkla ve zarafetle, tüm canlıların (insanlar, hayvanlar, ağaçlar) sihirli bir dengede bir arada var olduğu, sonsuza dek birbirlerinin eşsiz öykülerini anlattıkları bir dünyaya yapılan aşkın bir yolculuk sunuyor. Bu harikulade ve zarif roman altın değerinde.”

Publishers Weekly

“Yetişkinler için dokunaklı bir kıyamet sonrası fablı... Ursula K. Le Guin’in onayını alırdı.”

Kirkus Reviews

“Merak uyandıracak kadar farklı. Zarif, berrak bir düzyazı tarzıyla gözler önüne seriliyor.”

Library Journal

“Bazı yazarlar gerçekliğin üstüne edebi bir perde çekmekte ustadır; bir de bu perdeyi kaldıran ve gerçekliği ilk kez görmemizi sağlayan yazarlar vardır. Krivak ikinci gruba ait.”

National Book Award jürisinin yorumu

Richard Russo

“Son derece zarif, doğal dünyaya dair derin bir farkındalığı olan bir yazar.”

New York Times Book Review

“Krivak sağlam, oturmuş karakterlerinin derin şefkatini, insanlığını ve sevgisini ortaya seriyor.”

Star Tribune

Sayfa: 132

Andrew Krıvak hakkında...

Amerikalı yazar. 1971 yılında Pennsylvania'da doğan Krivak, New Hampshire'da büyüdü ve edebiyata ilgisini erken yaşlarda keşfetti.

Krivak, St. Thomas Üniversitesi'nde İngilizce ve felsefe alanında lisans eğitimi aldıktan sonra, Columbia Üniversitesi'nde yaratıcı yazarlık üzerine yüksek lisans yaptı. Eğitimi sırasında, edebi yetenekleri ve yazma becerileri üzerinde yoğunlaşarak edebi dünyaya adım attı.

Yazarlık kariyerine şiirle başlayan Krivak, birçok şiir koleksiyonu ve şiir dergisinde yayınlanan eserler kaleme aldı. Sonrasında kurguya yönelen yazar, ilk romanı The Sojourn’u 2011 yılında yayınladı.

Birinci dünya savaşı dönemindeki göç ve savaş temalarını ele alarak büyük beğeni toplayan roman Pulitzer Ödülü'ne aday gösterildi ve uluslararası alanda da dikkat çekti.

Bol ödüllü yazar

2016 yılında ikinci romanı The Signal Flame’i kaleme alan yazar, bu romanda aynı karakterlerin hikayesini sürdürerek Amerikan kırsal yaşamının zorluklarına ve aile bağlarına odaklandı. Yazarın üçüncü romanı Ayı Dağı ise 2020 yılında yayımlandı. New York Times Bestseller listesinde uzun süre yer alan bu dokunaklı kitap, pek çok ödül kazandı.

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ergul.tosun@ensonhaber.com