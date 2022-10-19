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    İngiliz yazar Ann Quin'in yazdığı Üç adlı roman

    İngiliz romancı Ann Quin'in yazdığı Üç romanı, genç bir kadın üzerinden evlilik ve aşka dair izlenimler sunuyor bizlere...
    • Haber Merkezi
    • 19.10.2022 - 11:30
    • Güncelleme : 19.10.2022 - 12:33
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    İngiliz yazar Ann Quin'in yazdığı Üç adlı roman

    Genç bir kadın, sallantıdaki evliliklerini sürdüren Ruth ve Leonard’la birlikte yaşamaya başlar. Kitapta yalnızca S diye anılan bu genç kadın bir gün intihar eder ve çift, onun geride bıraktığı günlükler, ses kayıtları ve görüntülerle meşgul olur ama yapbozun parçaları bir türlü birbirine uymaz. Ann Quin, Üç’te kimi zaman noktalama işaretlerinden feragat ederek, kimi zaman günlük sayfaları veya ses kayıtları dökümleri iliştirerek metni eğip büker ve kendi kalıbına sokar.

    Bunun sonucunda Virgina Woolf’un iç dünyasına, Anna Kavan’ın karanlığına, Fransa’daki Yeni Roman’ın tavrına götütüyor bizi.

    İngiliz yazar Ann Quin in yazdığı Üç adlı roman #1

    Sayıklamalar

    Samuel Beckett’in sayıklamalarına olan edebi yakınlıkların hemen fark edilebileceği ama özgünlüğünü alabildiğine koruyan bir roman ortaya çıkar. Üç, 1973’te, otuz yedi yaşında, tıpkı roman kahramanı gibi  hayatına son veren Ann Quin’in sağlığında yayınlanan dört kitabından biri.


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