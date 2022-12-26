İngiliz yazar Thomas Taylor: Türk okuru benim ülkemdekilerden daha hevesli

İngiliz çocuk kitabı yazarı ve illüstratör Thomas Taylor, kendisini takip eden Türk okurlarından memnun. Taylor; "Türk okuru benim ülkemdekilerden daha hevesli" dedi.

Kitaplarını imzalamak ve okurlarıyla buluşmak üzere İstanbul'a gelen Taylor, yaptığı açıklamada Türkiye'ye ilk kez geldiğini belirterek, "Uzun süredir İstanbul'a gelmenin hayalini kuruyordum. Burada olduğum için çok mutluyum" dedi.

Doğup büyüdüğü İngiltere'de sanat eğitimi aldıktan sonra Harry Potter'ın da aralarında bulunduğu pek çok popüler kitaba illüstrasyonlarıyla katkıda bulunan Taylor, uzun süre küçük çocuklar için illüstrasyonlar yaptığını, son 5 yıldır da daha büyük yaş grupları için kitap yazmaya başladığını söyledi.

Thomas Taylor, kaleme aldığı Tuhaf Deniz Kasabası serisinin Türkiye'de ilgi görmesinin çok heyecan ve onur verici olduğunu belirterek, seriye ilişkin "Hikaye, deniz kenarındaki büyülü, gizemli ve maceralı bir kasabada geçiyor. Bu kasabadaki hikayeler ve efsaneler olmaları gerektiğinden birazcık daha fazla canlı gibi" değerlendirmesinde bulundu.

"Türk okuru benim ülkemdekilerden daha hevesli"

Hikayelerini Türk okuyucunun beğendiğini dile getiren İngiliz yazar, "Etrafı denizlerle çevrili olduğu için İngilizler gibi, Türklerin de denizle ilgili mitlere ve efsanelere ilgi duyduğunu düşünüyorum. İki ülke arasında, tarihi mekanlar ve geçmişteki kültür bakımından benzerlik var. Bu nedenle efsaneler ve masallar çok ilgi görüyor" ifadesini kullandı.

"Aramızda güzel bir bağ var"

Okurlarından pek çok hediye aldığını da sözlerine ekleyen Taylor, "Çok güzel bir bağ oluştu aramızda. Hayat hikayem ve yaşadığım şehirle ilgili araştırma yapan biri bunu bir esere dönüştürerek benimle ilgili bir model yapıp getirmiş. Bunu örnek verebilirim. Özellikle genç okuyucular okumaya çok istekli. Okuma alışkanlığı bazı yerlerde kayboluyor. Türk okuru benim ülkemdekilerden daha hevesli ve bu bana çok etkileyici geldi" dedi.