İngiliz yazar Virginia Woolf'un kitaplarından özel alıntılar

İngiliz edebiyatının usta kadın yazarlarından olan Virginia Woolf'un kitaplarından özel alıntıları sunuyoruz...

Yaşadığı çağı romanlarıyla, yazdıklarıyla derinden iz bırakan Virginia Wollf, özellikle kadın hakları ve toplumsal mücadele konularından önayak oldu.

Yazarı, kitaplarından seçtiğimiz özel alıntılarla anmak istedik.

"BÜTÜN DÜNYA BENİM ÜLKEM"

"Bir kadın olarak, ülkem yok. bir kadın olarak, bir ülkem olsun istemiyorum. bir kadın olarak, bütün dünya benim ülkem."

"Hayatın yüzüne bak. Her zaman hayatın yüzüne bak. Ne olduğunu bilebilmek için, sonunu bilebilmek için, onu olduğu gibi sevebilmek için hayatın yüzüne bak!.."

"Kadın kalbi mezar gibidir; Giren dışarı çıkmaz.Erkek kalbi bakkal gibidir; Giren çıkanın hesabı olmaz."





İNSAN GEÇMİŞİ...

"Herkes kendi geçmişini, kalbiyle bildiği bir kitabın sayfaları gibi kapalı tutar ve dostları sadece onun başlığını okuyabilir."

"Zaman direklere çarpar. Kalakalırız. Duygudan yoksunuzdur, insanın gövdesini ayakta tutan, artık alışkanlıkların iskeletidir. O da bomboştur zaten."

"Ne hoş bir güzelliği vardır, hafif adımlarla, dünyadan gülümseyerek geçenlerin!.. Gerçek filozof kürkünü kaybeden; ama pirelerinden kurtulandır."

YAŞANAN ANIN TADINI ÇIKARTMAK

"Aslında yalnızca yaşadıkları anın tadını arttıracak kadar bir incelik, bir bağlılık, bir sevecenlik vardır insanlarda. Sürüler halinde ava çıkarlar. Çölü tarar, haykırarak dalarlar bozkıra. Düşenlere dönüp bakmazlar bile. Yüzlerinde alçıdan maskeler vardır."





"HEPİMİZ MAHKUMUZ..."

" Hepimiz birer mahkum değil miydik? Geçenlerde çok iyi bir oyun okumuştu, oyundaki adam hücresinin duvarına bir şeyler çiziyordu, hayat da böyleydi işte. Boyuna duvara bir şeyler çiziyorduk."

DÖRT GÖZLE MEKTUP BEKLEMEK

"Ne tuhaftır, insan çoğu kez postadan önemli bir şey çıkmayacağını bilir de yine dört gözle mektup bekler."

"Kadınlar erkekler gibi yazıp, erkekler gibi yaşar ya da erkeklere benzerlerse, çok yazık olur, çünkü dünyanın büyüklüğü ve çeşitliliği göz önüne alındığında, iki cins bile yetersiz kalırken, yalnızca bir tanesiyle nasıl idare ederiz?"

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com