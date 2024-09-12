Ingmar Bergman'un bir çiftin on yıla varan boşanma sürecini anlattığı Bir Evlilikten Sahneler kitabı İsveçli yönetmen ve oyun yazarı Ingmar Bergman'un Bir Evlilikte Sahneler kitabı yazarın çok bilinen eseri olmasının yanında, aile ve ilişkiler üzerine detaylarla öne çıkıyor. Kitap hem diziye hem de sinemaya uyarlandı. Ayrıcalıklı bir çiftin 10 yıla varan boşanma sürecinin anlatıldığı oyun, modern oyun klasikleri arasındaki yerini koruyor.

Haber Merkezi

İsveçli yazar Ingmar Bergman'un Bir Evlilikte Sahneler kitabı yazarın adıyla özdeş olan bir eser olma özelliğin taşıyor. Kitap aile, evlilik ve ilişkiler üzerine durarak okuyanlarda ve izleyenlerde derin duygular bırakıyor. Pek çok kitap yazan Ingmar Bergman'un başarısı derin gözlem yeteneğinden ileri gelmektedir.

Ayrıca tiyatroya da uyarlanan ve alanda tek eser olması yönüyle de yazarı farklı bir yere koyuyor. Evlikler günümüzde insanların zorlukla yürüğü bir kurum haline geldi. Ingmar Bergman kitabında bunun üzerine çıkarımlar varıyor ve ideal bir evliliğim mottosunu veriyor. Evliliklerde en önemli sorun güven ve sadakattir elbette. Modern dünyanın sunduğu imkanlarla beraber ve değişen yaşamları da ekleyince sorunlar da peş peşe geliyor.

Amerikalı yazar ve yönetmen Stanley Kubrick’ın Ingmar Bergman'a gönderdiği mektupta şöyle diyor;

"Hayata bakışınız beni derinden etkiledi, bende iz bırakan diğer filmlere kıyasla çok daha derinden etkiledi hem de. Yaşayan en büyük yönetmen olduğunuzu düşünüyorum."

EVLİLİĞİ ANLATAN OYUN

Şunu hemen belirtelim, kitap bir roman ya da öykü değil; oyundur. Kitap, Kadın ve erkek ilişkilerini belgesel tadında irdeleyen, iki cinsin de kendilerine ve çevrelerine dair verdiği varoluş savaşını, çuvallamalarını, zaferlerini, yenilgilerini, kendilerini bir yere koyma çabalarını evlilik çerçevesinde anlatan İngmar Bergman filminden yapılmış tiyatro uyarlamasıdır.

1972 Mayısı’nda Ingmar Bergman’ın kariyerinde ilk defa televizyon dizisi çekeceği haberi verilir. Bergman dizinin, bir burjuva ideali olan güvence arayışının insanların duygusal dünyalarını yozlaştırması, onları zayıf düşürmesi ve korkulara sevk etmesi gerçeğini işleyeceğini belirtir.

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KISA SÜREDE BAŞARI ELDE ETTİ

Çekimleri kısa sürede tamamlanan dizi film yayınlandıktan hemen sonra uluslararası başarı elde eder, kısaltılarak film versiyonu piyasaya sürülür ve Bergman’ın o güne kadar en çok seyredilen filmi haline gelir. Ayrıca Bergman’ın tiyatroya uyarladığı tek filmi olur.

Orta sınıftan ayrıcalıklı bir evli çiftin on yıla yayılan boşanma sürecini ve sonrasını anlatan, Strindberg ve Ibsen’in aile içi çatışmaları konu alan büyük oyunlarının geleneğine eklemlenen Bir Evlilikten Sahneler, roman gibi okunan senaryosuyla da hem sanatsal hem manevi açıdan sayısız esere ve insana esin verdi.

Ingmar Bergman

ÇAĞIN EN BÜYÜK SANATÇILARINDAN

Özellikle evliliğin boyunduruğundan kurtulup cinsel anlamda da özgürleşen Marianne karakteriyle, başta kadınlar olmak üzere bir kuşağın evlilik kurumuna ve hayata bakışını derinden etkiledi.

Kariyeri boyunca altmışın üzerinde film yönetmiş, 170 oyun sahnelemiş, yüzün üzerinde kitap ve makale kaleme almış olan film ve tiyatro yönetmeni, yazar ve dramaturg Ingmar Bergman, çağının en büyük sanatçıları arasında yer alıyor.

YAZARA DAİR BAZI BİLGİLER...

Ingmar Bergman 1918’de İsveç'te doğdu. Bergman altmışın üzerinde film yönetmiş, 170 oyun sahnelemiş, yüzün üzerinde kitap ve makale kaleme aldı. 7. Mühür, Yabancı Çilekleri, Persona ve Bir Evlilikten Sahneler adlı filmleri ile Büyülü Fener adlı otobiyografisi önemli eserleri arasında yer alıyor.

Sadece tiyatro alanında değil tüm eserlerinde Shakespeare, Moliére, Ibsen ve Strindberg’in yoğun bir şekilde tesiri altında kalan Bergman’ın, Tanrı’nın yokluğu, ölüm gerçeği, bozulan aile düzeni ve modern hayatla çatışan arzular sıklıkla işlediği temalar arasındadır. Sinema tarihinin gelmiş geçmiş en büyük yönetmenlerinden biri olduğu kabul edilir. Yazar 2007'de hayatını kaybetti.

ergul.tosun@ensonhaber.com