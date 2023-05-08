İnsan benliği ve psikolojisi üzerine rehber bir okuma: Travma ve Ruh Analitik psikoloji alanında pek çok makalesi bulunan Jungçu terapist Donald Kalsched’in Travma ve Ruh adlı çalışması, önemli kaynak özelliği taşıyor. Kitap, knsan ve psikolojisi üzerine okumalar yapmak isteyen okurlar için rehberlik ediyor.

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Yıllardır travma alanında uzmanlaşan Kalsched, kitabında çarpıcı klinik örnekler üzerinden kişilerin travmalar karşısında oluşturduğu savunma mekanizmalarını ve bunların geliştirilmesinin psikolojik sebeplerini ele alıyor.

İnsan gelişimine ve kesintiye uğramasına psiko-ruhsal bir yaklaşım sunan Travma ve Ruh, bu alanda çalışan profesyoneller için önemli bir kaynak kitap olduğu gibi, konuyla ilgilenen herkes için de ilgi çekici bir okuma sunuyor.

Travma ve Ruh’ta Donald Kalsched, psikanalitik yakınlıkta ortaya çıkan mistik ve ruhsal anları incelemeye alıyor. Klinik örnekler, terapi diyalogları ve rüyalar üzerinden terapinin ne kadar derinleşebileceğini ortaya koyuyor.

Travmadan sağ çıkanların, hem kendileri hem de analiz eden kişi için sıradan düzenin dışında, aydınlık ve karanlığın buluştuğu başka bir dünyanın kapılarını araladığını gösteriyor.

Şiirsel dünya...

Kalsched bu mito-şiirsel dünyanın, Freud’un öne sürdüğü gibi yaşamın acı gerçekleriyle mücadelemizin ürünü olan bir savunma mekanizması değil, aksine insan deneyiminin süregelen gerçekliği olduğunu savunuyor: İyileşme sürecinin bizzat merkezinde yer alan ve başka zamanlarda da tuhaf bir şekilde ona direnen bir gizem.

Merak uyandırıcı kitap

Psikanalitik çalışmanın gizemini yeniden ortaya çıkarma çabasının ürünü olan Travma ve Ruh, sıradan hastaların ve sıradan psikoterapistlerin birlikte çalışarak insan ruhunun gerçekliğine, psişenin derinliklerine bakışlarını ve deneyim aracılığıyla değişme hikâyelerini anlatıyor.

Travma ve Ruh, “psişik” yönelimi olanlar da dahil, psikoterapistler, psikanalistler ve analitik psikologlar ve dışavurumcu sanat terapistleri için özellikle merak uyandırıcı.

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