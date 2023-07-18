İnsan beynine eşsiz bir yolculuğa çıkartan, Kendine Hikayeler Anlatan Beyin kitabı Yazar Michael Hyatt ve Megan Hyatt Miller'in ortaklaşa kaleme aldıkları Kendine Hikayeler Anlatan Beyin kitabı, insan beynine dair ne varsa ayrıntılı biçimde anlatıyor.

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Beynimiz mükemmeldir. O, çevremizde olup biten her şeyi bilinçaltımızda anlamlı hikâyelere dönüştürerek düşünme şeklimize yön verir ve yaşam tarzlarımızı belirler. Fakat problem şu ki, beynimizin bize anlattığı bu hikâyeler çoğu zaman gerçeği yansıtmıyor.

Daha da kötüsü bu hikâyeler, başka insanlar, dünyamız ve kendimiz hakkında yanlış inanışlar edinmemize sebep olabilir.

Bu durum ise bizi gerçek potansiyelimizden uzaklaştırır. Bu kısıtlayıcı inanışlara herkes sahip olabilir. Peki beynin işletim sistemine yeni bir hikâye ekersek ne olur? Herhangi bir hikayeden bahsedilmiyor burada. Öne çıkan ise insan beyninin muazzam işlevi...

Gerçek bir hikaye

Engelleri aşmamızı sağlayacak ve hedeflerimize ulaşmakta bize kolaylıklar sunacak gerçek bir hikayeden bahsediliyor. Kendine Hikayeler Anlatan Beyin kitabında, Michael Hyatt ve Megan Hyatt Miller, daha kaliteli ve tatminkâr bir hayata başlamamıza yardımcı olacak ipuçlarını tüm çıplaklığıyla gözlerimizin önüne seriyor.

Sayfa: 248

Bir sistemin ana hatları

Bunun yanında kolay uygulanabilir bilimsel bir sistemin ana hatlarını bize cömertçe sunuyor.

Kitap hakkında görüşler

“Bu kitabı şiddetle tavsiye ediyorum.”

Tony Robbins

“Pozitif değişim elinizin altında! Gidin ve alın!”

Ian Morgan Cron

“Bu kitabı alın ve daha iyi, daha hızlı karar verip harekete geçmeyi öğrenin.”

Dr. Benjamin Hardy

“Bu kitap sizin için oyunun gidişatını değiştirebilir!”

Daniel Harkavy

“Aradığınız rehber işte bu!”

Emily Balcetis

“Beni de minnettarlar arasında sayın.”

Robert Wolgemuth