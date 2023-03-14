İnsan hayatında sakin kalma metoduna dair bir okuma İnsanın günlük hayatında karşılaşabileceği pek çok olumsuz vaka söz konusu. Peki bunlarla nasıl başa çıkılır? Cevabı Sakinlik kitabında...

Alain de Botton öncülüğünde kurulan, en kalıcı sorunlarımızın kendimizi yeterince anlayamamaktan, şefkat ve iletişim eksikliğinden kaynaklandığına inanan The School of Life’ın (Hayat Okulu) hazırladığı Sakinlik, ilişkilerimizde ve gündelik hayatımızda iç huzurunu yakalamak adına bize yol göstermeyi hedefleyen bir rehber.

Gerginlikten uzak kalmak, kaosun ortasında bile sükûnete tutunmak, öfkeyle kalkıp zararla oturmamak doğuştan gelen bir beceri değil, çeşitli pratiklerle kazanılan bir beceri, Hayat Okulu’na göre. Bu yolda ufkumuzu açacak, elimizden tutacak bu rehberin eşliğinde stresten olabildiğince uzak bir hayatın ve kendi iç huzurumuzun kapısını aralamak mümkün.

Sakin kalma yeteneği, önemli olmasına rağmen ihmal edilen bazı hayat becerilerindendir. En kötü kararlarımız ve etkileşimlerimiz, neredeyse her zaman, sakinliği yitirip endişe ve gerginliğe düşmenin sonucudur.

Şaşırtıcı ama sakin kalmak neyse ki üzerinde çalışılıp geliştirilebilir bir güçtür. Olduğumuz yerde kalmamıza gerek yok; günlük zorluklara verdiğimiz tepkiler çarpıcı biçimde değişebilir.

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Sakin kalma sanatı

Sakin kalma sanatında kendimizi yavaş nefes alarak ya da birtakım çaylar içerek değil, düşünerek eğitebiliriz. Bu kitap, en büyük stres kaynaklarımızı sakince ortaya koyarak bizi öfke ve paniğe karşı koruyacak bir dizi ikna edici, hoş ve bazen de nükteli savlar sunacak.