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    İnsan hayatlarının dokunaklı hikayesi: Hindistan'da Bir Geçit

    Hindistan'da Bir Geçit adlı romanı, yazarın başyapıtı özelliği taşıyor. Romanda sıradan insanların dokunaklı hikayeleri anlatılıyor.
    • Haber Merkezi
    • 25.10.2022 - 11:01
    • Güncelleme : 25.10.2022 - 11:44
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    İnsan hayatlarının dokunaklı hikayesi: Hindistan'da Bir Geçit

    E. M. Forster’ın son romanı Hindistan’a Bir Geçit, özelde yazarın, geneldeyse İngilizlerin Hindistan ile olan çok katmanlı ilişkisini anlatan modern bir başyapıt.

    Sözlüsünü ziyaret etmek için müstakbel kayınvalidesi ile birlikte Hindistan’a yolculuk eden Adela Quested, Çandrapur’a gider.

    Burada İngilizlerin kurduğu küçük dünyadan uzaklaşarak asıl Hindistan'ı görmeye karar verip canayakın ve hayat dolu Dr. Aziz’i rehber edinir.

    Marabar Mağaraları’nda yaşanan gizemli bir olay sonucu Aziz, Adela’yı taciz etmekle suçlanır ve kendisini halkıyla sömürgeci güçlerin arasında aniden patlak veren bir skandalın ve gerilen ilişkilerin içinde bulur.

    İnsan hayatlarının dokunaklı hikayesi: Hindistan da Bir Geçit #1

    Sayfa: 396

    Dokunaklı bir hikaye

    İngiliz İmparatorluğu’nun mücevheri olarak bilinen ülkeyi ve emperyalizmin pençesinde hareketsiz kalan bir toplumu anlatan Hindistan’a Bir Geçit, büyük tarihî ve siyasi olayların savurduğu insan hayatlarının dokunaklı bir hikayesini sunuyor.


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