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    İnsan hem dünyayı değiştirip hem aşık olamaz mı? Yarım

    Yeni ve taze bir okuma yapmak isteyen kitapseverler için Özlen Alpaslan'dan Yarım...
    • Haber Merkezi
    • 04.04.2022 - 10:01
    • Güncelleme : 04.04.2022 - 10:17
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    İnsan hem dünyayı değiştirip hem aşık olamaz mı? Yarım

    Bizim ülkemiz anlatılamayan hikâyelerle doludur. Bu hikâyeler bazen yaşananların kapkaranlık bir sis perdesinin ardında kalması istenen dönemlerdendir bazen de en mahrem alanımız olan ailemizden…

    Geçmişin yüküyle anlatılamayanlar boğazımızda bir yumru gibi durur, bütün yaşamımızı ağırlığı altında ezer, bazen geçer, çoğu zaman ise bir gün yüzleşme umuduyla oracıkta kalakalır, yaşamı, sevinci, günleri, geceleri, hayatı yarım bırakır…

    Peki, yarım kalmış bir öykü nasıl tamamlanır? Gençliğini, yaşamını ülkenin en çalkantılı zamanlarında geçirmiş bir anne, bilmedikleri yüzünden bütün hayatını yarım yaşamış bir genç kız…

    İnsan hem dünyayı değiştirip hem aşık olamaz mı? Yarım #1

    KESİŞEN YOLLAR

    Kesişen yollar, verilen sözler, kayıplar, vazgeçişler, arayışlar, bitişler, başlangıçlarla dolu bir hikâye. Geçmişi ve bugünü birleştiren kurgusu, yaşananları bir film gibi gözlerimizin önünde canlandırabilen anlatımıyla Yarım, bizlere her zaman bir umut olduğunu hatırlatıyor…

    İletişim için:

    Kitap@ensonhaber.com.tr


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