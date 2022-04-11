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    İnsanın İnanılmaz Yolculuğu kitabıyla keşifler

    Alice Roberts'un İnsanın İnanılmaz Yolculuğu kitabı, evrenin ve insanın bilinmeyen öyküsünü anlatıyor.
    • Haber Merkezi
    • 11.04.2022 - 11:17
    • Güncelleme : 11.04.2022 - 11:51
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    İnsanın İnanılmaz Yolculuğu kitabıyla keşifler

    Homo sapiens adı verilen türümüz dünyaya nasıl ve ne zaman yayıldı? Neredeyse 200 yüzyıldır tartışılanı bu soru artık cevaplanmış durumda. Atalarımız Afrika’dan yola çıktığında gezegende zaten iki insan türü daha vardı: Avrupa’da Neandertal ve Asya’da Homo erectus. Her ikisi de yaygın kanının aksine zekiydi, alet ve silah yapımında ustaydı ve uzun süredir çevreleriyle uyum içinde yaşıyorlardı.

    Peki neden sadece Homo sapiens hayatta kaldı?

    İnsanın İnanılmaz Yolculuğu kitabıyla keşifler #1

    Sayfa: 400

    Evrimleşmek

    Kısmen dedektif hikayesi, kısmen seyahatname olan bu kitapta Alice Roberts, atalarımızın bu zorluklara karşı fiziksel olarak nasıl evrimleştiğini inceliyor; rengimizin, şeklimizin, büyüklüğümüzün, beslenmemizin, hastalıklara karşı direncimizin, hatta atletik yeteneğimizin nasıl geliştiğini keşfediyor.


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