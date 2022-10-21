İnsanın vahşeti üzerine bir epik: Hayvan Hükümdarlığı

Hayvan sömürüsü ve türcülüğe karşı çıkan bir aktivist olarak da tanınan Jean-Baptiste Del Amo'nun 2016'da yayınlanan romanı Hayvan Hükümranlığı, yeniden okurla buluşuyor.

Fransa'nın güneybatısında sıradan bir köy. Küçük bir arazi parçasıyla başlayıp giderek işi büyüten mütevazı bir köylü ailesi. Ve doğum, büyüme, ölüm döngüsü içinde her gün yüzlerce domuzun çalkalandığı büyük bir endüstriyel domuz çiftliği. İnsanın hayvan ve doğayla ilişkisine ürpertici, rahatsız edici bir yorum getiren Del Amo, modernitenin mirasına esaslı bir eleştiri yöneltiyor.



Hayvan Hükümranlığı, modern gıda üretiminin insanı acıya -sadece hayvanların çektiği acıya değil, başka insanların ıstırabına da nasıl duyarsızlaştırdığını çarpıcı bir biçimde gösterirken insanın doğayı fethetme takıntısını, şiddetin nesilden nesle aktarılışını da gözler önüne seren ürpertici bir roman.





Sayfa: 392

Kitap hakkında görüşler

"Cioran eğer bir romancı olsaydı, modern bir klasik olarak selamlanacak bu tür bir kitap yazardı. Hayvan Hükümranlığı, edebiyatın görevinin ille de iyi hissettirmek değil, içinde bulunduğumuz çıkmazı doğru bir şekilde anlamamıza yardım etmek olduğunu anlatan mühim bir hatırlatma."



The Guardian



"Aile ve insanın vahşeti üzerine yazılmış bir epik. Olağanüstü bir roman."



L'Express



"Del Amo insanlığın, ekonomik akılsallık adına nasıl bir deliliğe sürüklendiğine ilişkin apokaliptik bir tasavvur sunuyor."



Le Monde

