İnsanın var olma çabası ve kendi hikayemizi yazmak üzerine bir kitap: Değer mi? Çağatay Çakır yeni kitabı Değer mi? ile tüm bu sorulara ve çok daha fazlasına yanıt arıyor, okurlarına kendileriyle ilgili en büyük keşfi yapmaları için çıktıkları yolda rehberlik ediyor.

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Kendimize değer katmak, yaşamımızı değerli kılmak üzerine son yıllarda eskisinden daha fazla düşünür olduk. Peki, nedir bu değer dediğimiz şey ve ona hangi araçlarla erişebiliriz?

Değere erişebilmek için neden araçlara ihtiyaç duyuyoruz ve bunları hangi öğretiler sonucu benimsemiş olabiliriz? Elde ettiklerimiz bize neden yeterli gelmez? Peki, değersizlik nedir? Neden değersiz hissedilir? Değersizliğin altında yatan sebepler nelerdir?

Bu kitapla; "Kendimizi tanıyabilmenin aynı zamanda insanları tanımanın da birinci şartı olduğunu öğrenecek ve çevremizle uyumlu olmak zorunda olmadığımızın keyfini sürmeye bakacağız." diyen Çakır kendi değerimizi oluşturmamız için atmamız gereken her adımda yanımızda olduğunu hissettiriyor.

Hayatın kayboluş hikayesi

Hayatınız bir kayboluş hikayesine dönüşmesin diye yazıldı bu kitap. Kendi değerini oluşturamayan insan, başkalarının ona biçtiği değer kadar bir hayat yaşar. Değer bir manipülasyon aracı değildir.

Başkaları üzerinde algı yaratmak amacıyla tasarlanıp pazarlanamaz. Değer bir varoluş biçimidir ve kişinin kendini tanımasıyla ilgilidir. İnsanın hayatına kabul ettikleri kadar, etmedikleriyle de şekillenir.

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Kendi hikayemizi yazmak

Herkesin bir varoluş hikayesi vardır. Kendinizinkini yazmaya başladığınızda başkasınınkine ihtiyacınız kalmaz.

Kütüphanedeki binlerce kitabı okumaktan daha değerli bir şey varsa o da binlerce kitaptan birini yazmış olabilmektir. Şimdi kendi varoluş hikayenizi yazmaya başlayacaksınız.

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