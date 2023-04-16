İnsanın ve hayatın çelişkileriyle dolu trajikomik bir roman: Umudun Göğe Yükselişi Yazar Selahattin Yusuf, yeni romanıyla okurlarını selamlıyor. Umudun Göğe Yükselişi romanında tam hayatın içinden sesleniyor yazar...

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Uzun yıllarını sıcak bölgelerde, çatışmalarda geçirmiş bir subay ile sivildeki işi yazarlık olan bir rütbesiz asker, gerilimli bir ortamda ve emir-komuta ilişkisi dahilinde bir araya gelirler.

Selahattin Yusuf’tan uzun bir aradan sonra çok konuşulacak çarpıcı bir roman. Umudun Göğe Yükselişi güç-iktidar, aşk-gönül gelgitinde insanın ve hayatın çelişkileriyle dolu, yer yer trajikomik sahnelerle zenginleşmiş bir roman.

Komutan Seyit (Seyko), gönlünü kaptırdığı güzel Ayten’e sevgisini kanıtlayacak acemi aşk mektupları yazmaya çabalar. Ancak mektuplar hep karşılıksız kalmaktadır.

Seyko, bir türlü beceremediği bu romantizm işi için, kısa dönem asker Yusuf'u görevlendirir. Yusuf'un, komutanının ağzından yazdığı aşk mektupları yavaş yavaş etkisini gösterir.

Tehlikeli bir gerilim

Ama bu kez de güzel kadından kaynaklanan tehlikeli bir gerilim su yüzüne çıkacak, üçlü arasındaki romantik ilişki keşmekeşi giderek ölümcül bir traji-komediye dönüşecektir…

Sayfa: 240

Ruhumuzu esir alan aşk

Selahattin Yusuf, bilinen şaşırtıcı üslubuyla bizleri bu kez de aşk ve iktidar ilişkisinin derinliklerine çağırıyor. Okuruyla el ele verip insan bilincinin dehlizlerinde güle oynaya geziniyor.

Ruhu esir alan aşk patolojisi üzerine derin bir sorgulamaya girişiyor. Umudun Göğe Yükselişi böylece gözü yaşlı bir kahkahaya dönüşüyor.

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