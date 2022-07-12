İnsanların hayatlarına edebiyatla dokunmak

Ömrü üretimle geçen Erol Göksu, inanların hayatlarına edebiyatla, kitapla dokunmaya devam ediyor.

Abdullah Erol Göksu, çalışmak için Almanya’ya giden anne ve babasıyla birlikte işçi göçlerine dahil olurken, Göksu’nun edebiyat ve düşünce dünyası da bu yıllardan izler taşıyor.

Almanya yıllarında da okuma tutkusundan dolayı Türkçe’sini koruyan ve geliştiren Göksu, ülkenin başkentinde yer alan bir gazetede de yer alarak hikâye yazma serüvenine hız kazandırıyor.

Ömrü boyunca üretimden vazgeçmeyen A. Erol Göksu, kimyadan bilişime farklı sektörlerde çalışıp; bir süreden sonra sanatsal çalışmalarına daha fazla ağırlık verirken, hâlen kültür dünyası içerisinde edebiyattan müziğe ve görüntü sanatına kadar farklı alanlarda çalışmalarını sürdürüyor.

"Mustafa Kemal'e Bnezer"

Yazar Göksu’nun romanları gazetelerde tefrika edilirken, Cumhuriyetimizin 60. Yılı Şiir Yarışması’nda “Mustafa Kemal’e Benzer” isimli şiiriyle Hannover Başkonsolosluğu tarafından Başarı Ödülü’ne layık görüldü.

Ayrıca yazar Göksu, Arkadaş Gazetesi’nin düzenlediği Öykü Yarışması’nda “Safinaz” ve “Bunalım” isimli hikâyeleriyle birincilik kazandı.

Kaynak gösterilen isim

Pek çok yayına çalışmalarıyla ilham veren Göksu, üniversitelerin yüksek lisans tezlerine de konu olurken, yazdığı kitaplarla da kaynak gösterilen isimler arasında bulunuyor.

Gerçek hayatttan gözlemler

İlk kitabı 1977 yılında yayınlanan A. Erol Göksu’nun şiir, roman, hikâye ve anı gibi farklı türlerde çok sayıda kitabı bulunuyor. 15’inci kitabını bu yıl okurlarıyla buluşturan Göksu’nun gençlik yıllarında senaryosunu yazıp, yönetmenliğini yaptığı ve başrolünü oynadığı bir fotoroman bulunuyor.

Bestelenmiş birçok şarkısı ve kitap çevirileri de bulunan Göksu, edebî eserlerinde insanların duygularını ön planda tutarken; sevgiyi, kültürel değerleri ve yaşanan gerçekleri ustalıkla yoğuran Göksu, ele aldığı konuları gerçek hayatlardan gözlemleyerek işliyor.