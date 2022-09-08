İnsanlık dramının belgesi: Tom Amca’nın Kulübesi

Tom Amca’nın Kulübesi, yayınlandıktan kısa süre sonra ABD’de ve birçok ülkede kölelik karşıtı mücadelenin manifestosu haline gelen unutulmaz bir başyapıt.

Uzun yıllardır hizmet ettiği iyiliksever ailenin yaşadığı ekonomik buhran sonucunda bir köle tacirine satılan Tom Amca, firar etmek yerine kaderine razı olur ve kölelerin birer mal gibi alınıp satıldığı, türlü ayrımcılıklara ve zulümlere uğradıkları ABD eyaletlerinde uzun ve zorlu bir yolculuğa çıkar.

Firar eden kölelerin sahiplerinin kölelerin peşine silahlı çeteler taktığı, köle pazarlarının ulu orta kurulduğu ABD eyaletlerinde dayanılmaz acılara sessizce katlanarak seyahat eden Tom Amca, bütün köleler adına çarmıha gerilmiş bir İsa figürüne dönüşür.

İnsnalık dramının belgesi

Harriet Beecher Stowe’un İç Savaş öncesinde ABD’deki ırksal ayrımcılık ve kölelik uygulamalarını tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdiği Tom Amca’nın Kulübesi hiç unutulmayacak bir insanlık dramının belgesi.

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"Büyük savaşı başlatan sizsiniz"

"Demek şu büyük savaşı başlatan kitabı yazan hanımefendi sizsiniz!”

ABRAHAM LINCOLN