İnsanoğlunun içsel yolculuğunu hayatın merkezi üzerine sunan anlamlı bir rehber: Anlamlı Bir Hayat İngiliz yazar ve kişisel gelişim uzmanı Jon Giganti'nin Anlamlı Bir Hayat kitabı pek çok açıdan önemli bir eser olma özelliğini taşıyor. Yaşadığımız hayatın derin anlamları üzerine duran bu çalışmada hem kendinize dair bir şey bulacak hem de yazarın çalkantılı yaşamından örnekler okuyacaksınız.

Haber Merkezi

Anlamlı hayat nedir? Bu soruya pek çok kişi farklı cevaplar verebilir ama hayat tektir ve biz ona farklı anlamlar yükleriz. Kimisine göre anlamsız kimisine göre yaşanması gereken ve "Biz bu dünyaya bir kere geliriz" düşüncesine iten; uğruna bedeller verdiğimiz, ödediğimiz yaşam...

Anlamlı Hayat kitabı bize bu düşünceler ışığında yeni ufuklar açarken; aynı zamanda farklı bir yaşamın kapılarını da aralıyor. Bu kitap bir kişisel gelişim kitabından öte bir anlam taşıyor. Dedim ya okurlara yol gösteren; farklı metotlar üzerinden çıkarımlara varan bir okuma serüveni sunuyor bizlere...

Hayata ilk adımımızı attığımız anda yaş alırız. Her yıl yaş günümüzü neden kutlarız? Aslında insanlar yaş gününü kutladıkları her yıl ölüme bir yıl yaklaştıklarını bilseler acaba bir daha kutlarlar mı? Gülümsemeleri sadece kadraja olan bu insanlar için anlık bir mutluluk ne vaat ediyor? Mumlara üflerken, aslında kendi hayatlarının ışığını yavaşça kapattıklarını acaba farkındalar mı?

Hayatta yaptığımız çoğu eylemin gerçeğini, doğrusunu bilmeden hareket ediyoruz. Kitaplara sığınıp, yaşadığımız hayatın anlamlı kılmanın yollarını ararız. İşte elimizdeki Anlamlı Bir Hayat kitabı da bu arayışta olan insanlar için kaleme alındı. Jon Giganti'nin titiz ve özenli kaleminden çıkan Anlamlı Hayat eserini bu minvaller ışığında okumalısınız.

"HAYAT ÇOK ACIMASIZ..."

İnsanoğlu doğar, yaşar ve ölür. Bu doğal bir seleksiyondur ve böyle devam etmektedir. Hiçbir insan ölmek istemez; ama suçluyu da her zaman başka yerde arar. Mesela; "Hayat çok acımasız" lafını sıkça duyarız. Evet, hayat acımasız ama herkese eşit mesafededir. Hayat adildir, düzenlidir, demokrattır. Ama biz bunu çoğu zaman bozarak, hırpalayarak, yontarak kendimize göre kaftan biçeriz. Anlamlı Bir Hayat kitabı yaşama dair bir panorama sunmasının yanı sıra, örneklerle kanıtlanmış yaşam biçimi sunuyor.

Kitabı yazan yazarın hayatı da pek çok zorluk yaşadı. İş yaşamında, aile yaşamında buhranlarla karşı karşıya kaldı. Bu kitap biraz da yazarın hayatından damıtılmış örnekler var.

Hızla akıp giden hayatlarımız, derin düşüncelere dalmamıza pek izin vermiyor. Daha fazlasına ulaşma çabamızda, çoğumuz çok daha azıyla yetiniyoruz. Huzur bizden kaçıyor, hayal kırıklığı bizi buluyor ve tatminsizlik ruhlarımızı sarıyor.

Sayfa: 176

ANLAMLI VE TATMİN EDİCİ BİR HAYAT

Anlamlı Hayat, okuyuculara içsel keşif ve dönüşüm sürecinde rehberlik ederek hayatlarına derin anlam ve tatmin katmayı vaat ediyor.

Jon Giganti'nin hayatı, 2013 yılında büyük bir krizle sarsıldı. İş ve evlilik problemleri, onu köklü bir değişim yapmaya zorladı. Aynaya baktığında, karşısındaki kişiden memnuniyetsizlik duyan Giganti, bu kriz anını bir fırsata dönüştürmeyi başardı.

Anlamlı Bir Hayat, Giganti’nin kişisel mücadelelerini ve içsel yolculuğunu ayrıntılı bir şekilde ele alırken bu zorlu süreçte nasıl kendini yeniden keşfettiğini ve hayatında köklü bir dönüşüm gerçekleştirdiğini anlatıyor.

PRATİK ÖNERİLER SUNAN KİTAP

Kitap, sadece yazarın kişisel hikayesini değil, aynı zamanda okuyucuların kendi içsel yolculuklarına nasıl başlamaları gerektiğini de içeriyor. Anlamlı Bir Hayat içsel huzuru ve tatmini bulmak isteyen herkes için ilham verici bir kaynak.

Jon Giganti, kitabında okuyucularına, gerçek dönüşümün her şeyden önce kendimizle başladığını vurguluyor ve bu süreçte dikkatlerini nasıl yönlendirmeleri gerektiğine dair pratik öneriler de sunuyor.

ergul.tosun@ensonhaber.com