İranlı yazar Shahzade N. İgual'dan kitabımdan intihal yaptınız davası

İranlı yazar Shahzade N. İgual, çok izlenen Kırmızı Oda dizisinin 35'inci bölümünden itibaren yayınlanan 8 bölümlük hikâyesinin kendi hayat hikayesinden alıntıladığını söyledi.

İranlı yazar Shahzade N. İgual , dizinin 8 bölümlük hikayesinin kendi hayat hikayesini anlattığı ‘Tahran’ın Kırmızı Sirenleri’ adlı kitabından alındığını iddia etti. Buna göre dava açan Shahzade N. İgual, dizinin ilgili bölümlerinin yayından kaldırılmasını istedi.

DURDURULMASINI İSTEDİ

Ünlü yazar bölümlerin yurt içi ve yurt dışında yayınlanmasının, televizyon, dijital, basın, açık hava, sinema, satış noktası, basılı tanıtım malzemeleri, radyo, internet kanalları, sosyal medya ve diğer elektronik iletişim araçlarında kullanılmasının durdurulması talep etti.





TAZMİNAT DAVASI AÇTI

100 bin TL maddi tazminatın ihlal tarihinden başlayarak işleyecek ticari avans faiziyle birlikte davalılardan tahsil edilmesini istedi.