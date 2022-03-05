Euro
15.58
-0.43%
Dolar
14.21
0.71%
Altın
899.24
2.28%
Borsa
1991
-1.61%
Bitcoin
562.600
-4.63%
BTXN Coin
37.57
0.99%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Bulutlu 5 C

    İranlı yazar Shahzade N. İgual'dan kitabımdan intihal yaptınız davası

    İranlı yazar Shahzade N. İgual, çok izlenen Kırmızı Oda dizisinin 35'inci bölümünden itibaren yayınlanan 8 bölümlük hikâyesinin kendi hayat hikayesinden alıntıladığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 05.03.2022 - 10:35
    • Güncelleme : 05.03.2022 - 10:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İranlı yazar Shahzade N. İgual'dan kitabımdan intihal yaptınız davası

    İranlı yazar Shahzade N. İgual , dizinin 8 bölümlük hikayesinin kendi hayat hikayesini anlattığı ‘Tahran’ın Kırmızı Sirenleri’ adlı kitabından alındığını iddia etti. Buna göre dava açan  Shahzade N. İgual, dizinin ilgili bölümlerinin yayından kaldırılmasını istedi.

    İranlı yazar Shahzade N. İgual dan kitabımdan intihal yaptınız davası #1

    DURDURULMASINI İSTEDİ

    Ünlü yazar bölümlerin yurt içi ve yurt dışında yayınlanmasının, televizyon, dijital, basın, açık hava, sinema, satış noktası, basılı tanıtım malzemeleri, radyo, internet kanalları, sosyal medya ve diğer elektronik iletişim araçlarında kullanılmasının durdurulması talep etti.

    İranlı yazar Shahzade N. İgual dan kitabımdan intihal yaptınız davası #2

    TAZMİNAT DAVASI AÇTI

    100 bin TL maddi tazminatın ihlal tarihinden başlayarak işleyecek ticari avans faiziyle birlikte davalılardan tahsil edilmesini istedi.


    İlginizi Çekebilir

    Pera Palas'ın Reşat Bey'i Engin Hepileri'nin eşi de oyuncu çıktı! Setten nikah masasına...
    Medya

    Pera Palas'ın Reşat Bey'i Engin Hepileri'nin eşi de oyuncu çıktı! Setten nikah masasına...

    Rusya Facebook ve Twitter'ı engelledi
    Gündem

    Rusya Facebook ve Twitter'ı engelledi

    Ünlü İş Kadını Aslı Demirel'den Kripto Stratejisi!
    Btcrobo

    Ünlü İş Kadını Aslı Demirel'den Kripto Stratejisi!

    Görüş Bildir