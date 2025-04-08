Irmak Zileli: Romanımda bütün duyguları yansıtmaya çalıştım

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Geçtiğimiz haftalarda Everest Yayınları etiketiyle okurlarla buluşan Şimdi Buradaydı, yazar Irmak Zileli'nin yeni romanı...

Irmak Zileli'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı Şimdi Buradaydı, bize alışık olmadığımız bir okuma deneyimi sunarken; yazarın da farklı bir yazma tekniğini görebiliyoruz.

Şimdi Buradaydı romanını keyifle okudum. Kitap biter bitmez de "Yazarla mutlaka konuşmalıyım" dedim ve kendisine sizler için birkaç soru sordum. Sağ olsun Irmak Zileli de sorularıma içtenlikle cevap verdi ve ortaya okunası bir söyleşi çıktı.

İşte yazar Irmak Zileli ile olan röportajımız...

İyi okumalar diliyoruz....

Yeni romanınız okurlardan büyük beğeni kazandı. Kısaca nasıl ortaya çıktı anlatır mısınız?

"Medyada karşılaştığımız haberlerden, konu komşumuzdan duyduklarımıza; başımıza gelenlerden tanık olduklarımıza uzanan bir yelpazede durmaksızın kötülük hikayelerine maruz kalıyoruz. Sosyal medyada sürekli şu vurguyla karşılaşıyoruz: Dünya neden bu kadar kötü? Bunu söylerken çoğunlukla bahsettiğimiz şey dış dünya, dışımızda olup bitenler. Şiddet kol geziyor, saldırgan ve yıkıcı eylemler vaka-i adiyeden sayılıyor. Biz de bunların failinin birtakım cani ve sapkın insanlar olduğuna inanıyoruz. Ya da inandırılıyoruz. Kendine iyilik, ötekine ise kötülük atfetmek bir iktidar kurma tekniği. Bunlar üzerine düşünürken şunu sordum kendime:"

Sayfa: 184

Irmak Zileli şöyle devam etti;

"KÖTÜLÜK, SALDIRGANLIK, YIKICILIK..."

"Peki kötülük, saldırganlık, yıkıcılık ve şiddetin kaynağı nedir? Cani ya da sapkın dediğimiz insan normun ne kadar dışında? Normal perdesi arkasında olup bitenleri görmeye, gizli deliliği anlamaya çalıştım bu romanda. Zaten kötülüğün kaynağına indiğimde de insan doğasının temel duygularından biri olan hasetle karşılaştım ister istemez. Şiddet ve öfkenin yıkıcılığa nasıl dönüştüğünü araştırırken de bastırılan her şeyin misliyle geri döndüğü gerçeğine çarptım. Romanın ortaya çıkışı, hikâyenin kuruluşu bu zemin üzerinde gerçekleşti."

Alışık olmadığımız yeni bir teknikle Şimdi Buradaydı romanını yazdınız. Bu tekniğin sebebi nedir?

"EN İYİ TEKNİĞİ BULMAYA ÇALIŞTIM"

"Her zaman romanın meselesi ile biçimi arasında bir bağ olduğuna inanırım. Anlatmak istediğim hikâyeyi en iyi yansıtacak tekniği bulmaya çalışırım. Bu romanda da aslında kötülüğün, şiddetin, hasedin, yıkıcılığın insan ruhundaki izlerini takip ederken, kuşkusuz psikanaliz literatüründen de faydalanarak, insanın iç dünyasının çok fazla temsil barındırdığını gördüm. Anneler, babalar, kardeşler, akrabalar, arkadaşlar, sevgililer… İlişkide olduğumuz her insanı aslında o veya bu ölçüde içimize alıyoruz. İç dünyamız onların sesleriyle, temsilleriyle doluyor. Bu sadece zihnimizde duyduğumuz sesler olarak değil, eylemlerimizde, tepkilerimizde de bilinçdışı bir biçimde kendini gösteriyor."

Yazar Irmak Zileli

"İNSAN SADECE KENDİNDEN OLUŞMUYOR"

"Dolayısıyla aslında insan sadece kendinden oluşmuyor. Ya da şöyle diyelim, “kendi” dediğimiz şeyin içinde koskoca bir dünya var, ilişkiler ve başkaları var. İşte bu çokluğu ben anlatım tekniğinde de göstermek istedim. Ya da anlatım tekniği aracılığıyla dille de temsil etmeye çalıştım. Bu da iç içe geçen zihinlerin, iç içe geçen belleklerin, anlatıların, hikayelerin, dillerin kapısını açtı. Karakterin zihninde uyanan bir anı, o anının parçası olan annesi, babası her kimse onun sesiyle, canlanışıyla birlikte yansıdı metne. Çünkü hiçbir zaman olan olayı hatırlamayız sadece. O olayın içindeki ötekiler de bizdeki temsilleriyle yeniden canlanır."

"BÜTÜN DUYGULARI YANSITMAYA ÇALIŞTIM"

"Yetişkin biri çocukluğunda yediği dayağı hatırlarken ona dayak atan babasının üzerine eğilen bedenini, bağıran sesini yeniden hisseder. Ayrıca sadece kendi yaşadıklarımızı değil, başkalarının deneyimlerini de onları dinlerken yaşayabiliriz. Zihnimizde sahneler oluşur. Ve başkasının deneyimi, bizim kendi deneyimlerimizle birleşir. Ortaklıklar varsa birbirine karışabilir. Bahsettiğim bu durumları hikâyede yaratabilmek için şu tür bir teknik denedim ben de: Bir seans odasında durmaya çalıştım. O odada konuşulan her şeyi, hatırlamalar üzerinden yeniden canlandırmak istedim. Çünkü aslında seans odasında, terapiler esnasında pek çok eski yeni deneyimin yeniden sahnelendiğini biliyordum. İki zihin arasında gidip gelen anlatı boyunca yaşanan bir şeydir bu. Biri anlatır, öteki hayal eder. Anlatan anlatırken zihninde yeniden kurar, dinleyen de dinlerken kendi zihninde oluşan sahneyi izler. Aynı anda da bu iki insan arasında bir alışveriş, bir sahne gerçekleşir. Bütün bunları şimdi ve burada, tam da o anda vermeye çalıştım."

GEÇMİŞ ZAMAN...

"Hatırlayan bir zihnin şimdisinde, hatırlayan kişinin buradalığında. Öte yandan şimdinin de buranın da içinde geçmiş zamanın ve mekanların yeniden dile gelişini göstermeye çalışarak. Anne figürü romanda hem bireysel bir travma kaynağı hem de kontrolün, tahakkümün simgesi olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle “biber sürülmüş meme” gibi metaforlarla bu figürü duygusal şiddetin bir temsili haline getiriyorsunuz. Anneyi sadece kişisel değil."

Toplumsal bir otorite metaforu olarak mı düşündünüz?

"ANNELER FAZLA, BABALAR YOK"

"Aslında romanda anneler fazla var, babalar ise hiç yok. Her iki durumda da bir problem ortaya çıkıyor. Anne ya da baba, fark etmeksizin olması gerekenden fazla olduğunda çocuk üzerinde bir tahakküm ihtimali kuvvetleniyor. Çocuk annesinden bağımsızlaşmaya ihtiyaç duyduğu sırada anne çocuğu bırakmadığında bir problem. Ya da sizin verdiğiniz örnekteki gibi, çocuğun o bağa ihtiyacı olduğu dönemde kendinden fiziksel bir acı vererek uzaklaştırdığında da başka bir problem."

YIKICILIKLA YÜZLEŞMEK

"Her ikisi de çocuğun üzerinde zulmedici bir etki yaratıyor. Peki annenin bunu yapmasının ardındaki sebep ne? Onu da sorgulamak istedim ben. Anne, kendi öfkesiyle, kendi içindeki yıkıcılıkla yüzleşemediği için zulmedici bir nesneye dönüşüyor. Zulmeden de yeni bir zulmeden yaratıyor."

Kitabı okuduğumda insanın karanlık, bilinmez yönlerini gördüm bir okur olarak. Sizce karanlık bir çağda mı yaşıyoruz?

"DÜNYAYI ANLAMA ARZUSUYLA YAZIYORUM"

"Ben önce kendimi, sonra başkalarını ve ardından da dünyayı anlama arzusuyla yazan biriyim. Yazma sebeplerimin başında bu geliyor. Dolayısıyla insanın bilinmezliğine dalmak, görünenin ardına ulaşmak benim için güçlü bir motivasyon. İçimizdeki karanlığı görünür kılmak da öyle. Bunu yapabildiysem ne mutlu bana. Çağın karanlık olup olmamasına gelirsem, bence her çağ karanlığı da aydınlığı da bir arada barındırıyor. Belki şöyle söyleyebiliriz, geçmiş çağlardaki karanlık çok daha görünürdü."

DÜNYA SAVAŞLARI VURGUSU

"Dünya savaşları yaşanıyordu, kıtlıklar ve hastalıklarla mücadele ediliyordu, engizisyon mahkemeleri, büyük hapishaneler kuruluyordu. Bugün ise daha gizli yürüyor her şey. Savaşlar yine var ama iki ülkenin arasında yaşanıyormuş gibi gösteriliyor. Oysa bütün dünyayı etkiliyor. Evine bomba düşmeyenler bunun dışında sayıyor kendisini. Yoksullaşma, açlık her geçen gün daha fazla insanı etkiliyor ama iktidarlar bunu görmemizi engelliyor. Adıyla sanıyla engizisyon mahkemeleri kurulmuyor ama haksız tutuklamalar, adaletsizlik devam ediyor."

"HERKES HERKESE PARMAK SALLIYOR"

"Bireyi bu ele geçirilmeye karşı uyanık tutacak, kendi içindeki karanlıkla yüzleşmesini ve oradaki iktidarla mücadelesini sağlayacak olan araç ve gereci insana bu alanların vereceğine inanıyorum. Daha kötüsü herkesin kendi mahkemesini kendi içinde kurup sessizleşmesini sağlayacak bir baskı ortamı yaratılıyor. Bir bakıyoruz sosyal medyada herkes herkese parmak sallar hale gelebiliyor."

"HERKESİN KENDİ MAHKEMESİ VAR"