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    Isaac Bashevis Singer’ın toplu öyküleri : Son İblis

    Yidiş dilinin en büyük yazarı, Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Isaac Bashevis Singer’ın toplu öyküleri üç ciltte bir araya geliyor.
    • Haber Merkezi
    • 24.03.2022 - 15:51
    • Güncelleme : 24.03.2022 - 16:00
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    Isaac Bashevis Singer’ın toplu öyküleri : Son İblis

    Isaac Bashevis Singer’ın Amerika’ya göç etmeden önce yaşadığı Varşova’da ve Polonya’nın küçük Yahudi yerleşimlerinde geçen, halk hikâyelerinden ve Musevi mistisizminden beslenen öykülerin ağırlıklı yer tuttuğu birinci ciltte, İngilizce çevirisiyle Singer’ı üne kavuşturmuş olan Budala Gimpel'in yanı sıra, Çarşı Caddesi’nin Spinozası, Taibele ve İblisi, Yeşiva Öğrencisi Yentl gibi, yazarın en ünlü öykülerinden bazıları yer alıyor.

    Öykü türünün büyük ustalarından Singer’ın gerçekçilikle olağanüstüyü, yerelle evrenseli iç içe geçiren bu küçük başyapıtlarında, yok edilmiş bir kültür bütün zenginliğiyle yaşamaya devam ediyor.

    Isaac Bashevis Singer’ın toplu öyküleri : Son İblis #1

    KİTAP İÇİN NE DEDİLER

    "Singer’ın hikâye anlatıcılığının berrak karmaşıklığı hâlâ şaşırtıcı; halk hikâyelerinden çıkma mistisizmle şehre özgü kozmopolitliği, ironik mizahla trajik kaderciliği harmanlayışı hayrete düşürme hünerini korurken, sürgün ve asimilasyon hakkındaki öyküleri etkisini bugün de sürdürüyor."

    The Boston Globe

    "Isaac Bashevis Singer’ın parıltılı, muhteşem öyküleri hayret duygusuyla minnettarlıkla, mizahla, ironiyle ve hem tenin hem de ruhun hazlarını yüceltmeyi başaran alaycı bir erotizmle doludur."

    Jonathan Yardley, The Washington Post Book World


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