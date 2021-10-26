Isabel Minhós Martins'ın Seyahatler ve Kaşifler Atlası kitabı

Isabel Minhós Martins’in kaleme aldığı ve Bernardo P. Carvalho’nun çizimlerinin eşlik ettiği Seyahatler ve Kâşifler Atlası, okurlarla buluştu.

Haritaların olmadığı bir dünya hayal edebilir miyiz bugün?

Oysa, birkaç yüzyıl öncesine kadar dünyanın sınırlarını bilmiyorduk. Dünyanın birçok bölgesi bir diğeriyle bağlantısız, birbirinden habersizdi. Sadece diğer bölgelerde var olan türleri ve toprakları değil, aynı zamanda diğer insanları ve kültürlerini de tanımıyorduk.

DÜNYANIN YÖRÜNGESİ

Dünyanın nasıl bir yer olduğunu öğrenmek için yola çıkmamız gerekiyordu. Eşekle, deveyle, gemiyle veya yürüyerek evden çıkıp bilinmeyene doğru yol aldık ve diğer yerlerle ilgili şaşırtıcı yeniliklerle döndük.

Keşişlerin, botanik bilimcilerin, tüccarların, denizcilerin veya ressamların yolculukları dünyayı daha iyi tanımamıza katkı sağladı ve bu sayede diğerlerinin varlığından haberdar olduk.

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GERÇEK MACERALAR

Isabel Minhós Martins’in kaleme aldığı ve Bernardo P. Carvalho’nun harika çizimlerinin eşlik ettiği Seyahatler ve Kâşifler Atlası’nın baş kahramanları, tüm zamanlardan ve yerlerden keşişler, doğa bilimciler, gezginler ve onların gerçek maceraları...

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com