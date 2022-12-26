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    Işık Söğütçü'den şiirler: Unutma

    Cumhuriyet dönemi edebiyatının unutulmaz isimlerinden olan Orhan Kemal'in oğlu Işık Söğütçü, şiirlerini Unutma kitabı adı altında topladı.
    • Haber Merkezi
    • 26.12.2022 - 16:50
    • Güncelleme : 26.12.2022 - 16:51
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    Işık Söğütçü'den şiirler: Unutma

    Unutma; Türk edebiyatına tozlu arşivlerden, iple bağlanmış dosyalardan, aile sandığından hazine değerinde belgeler kazandırmış, usta bir araştırmacının kendi sandığında beklettiği şiirler...

    Işık Öğütçü, yazınsal araştırmalar içindeki mesailere neredeyse gizlice sıkıştırdığı şiirlerle karşımızda. Onun şiirlerinde kimi zaman nükteyi kimi zaman sonsuz hüznü okuyacaksınız.

    İlk şiir kitabı

    Sözü ve meselesi olan bu şiirlerde en çok aşk ve özgürlüğün ve adeta katık gibi yanına sokulan umut sözcüğünün gelmesi tesadüf mü? Aşk, ayrılık, hayat, özgürlük, aile, umut, doğa gibi hayatın canlı yaşanan her parçasına dokunan, hissettirdiği tanıdık gelme duygusuyla sizi sarmalayacak bir şiir kitabı.

    Işık Öğütçü' nün kendine has, yalın, samimi bir o kadar da muzip uslubuyla kaleme aldığı dizeler, okurken gülümsemenize, gülümserken uzaklara dalmanıza neden olacak.

    Işık Söğütçü den şiirler: Unutma #1

    Sayfa: 80

    Topraklara ait özlem

    Yaşamın her alanından okuyacağınız şiirler tüm okurlara hitap ettiği gibi, kimi zaman büyük bir deneyimin anlatısı kimi zaman ise hayat yolculuğuna yeni başlayanlar için heyecanın ilk sesi olacak. Öğütçü, özlemi anlatıyor. Hem sevdaya hem güzel yarınlara olan özlemi. Ve tabii ki bu topraklara ait özlemi.


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