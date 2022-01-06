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    İskender Pala'dan yeni roman: A/71

    Sevilen yazar İskender Pala'nın yeni romanı A/71, okurlarla buluştu.
    • Haber Merkezi
    • 06.01.2022 - 11:53
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    İskender Pala'dan yeni roman: A/71

    Yıl 2023, Sina Çölü’nde bir uçak düşer. Yolculardan bazıları son derece gizli ve esrarengiz ilişkiler ağının parçasıdır.

    Bölgeyi yeniden şekillendirmek isteyen kimi okültist ve evanjelik üst akıllar, dijital ağların patronları, güç odaklarına bağlı insan hakları dernekleri, medya aktörleri, terörist örgütler ve coğrafyanın savrulan insanları, gençler, bebekler…

    İskender Pala dan yeni roman: A/71 #1

    İSKENDER PALA'NIN KALEMİNDEN

    Bu roman, değişmekte olan ve daha da değiştirilmek istenen dünyanın gelecek kodlarını, nano teknolojinin hakimiyeti ile kalbi arasında sıkışmış bir delikanlının kaderine kilitleyen nefes nefese bir hikâye; A-71’in hikâyesi. Viyana Kuşatması’ndan 2071’e uzanan bir macera. İskender Pala’nın her zamanki yetkin kaleminden…


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