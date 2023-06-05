İskender Pala'nın Şah ve Sultan kitabına yapılan eleştiriler ışığında okunması gereken bir roman olması Yazar İskender Pala'nın Şah ve Sultan romanı yazarın yayınlandığında büyük ses getiren kitabıdır. Kitapta Yavuz Sultan Selim ve Safevi Devleti'nin hükümdarı Şah İsmail'in mücadelesi anlatılırken; romanda kimi bölümler eleştirilere neden oldu.

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Türkiye'de en çok satan yazarlardan olan İskender Pala'nın çok okunan ve bilinen romanı olan Şah ve Sultan'ı okudum. İyi ki de okudum dediğim kitaplardan oldu benim için. İskender Pala'nın yayınlandığında büyük ses getiren ve kimi tarihçiler tarafından çokça eleştirilen Şah ve Sultan kitabı, nefes kesici bir kitap olma özelliği taşıyor. Pala'nın dokunaklı ve usta kaleminin ürünü olan, 2016'da piyasa çıkan ve 400 sayfalık romanı okumanızı öneriyoruz.

Yavuz Sultan Selim ve Şah İsmail'in iktidar mücadelesini bu romanda okuyacaksınız. Tarihi roman olmasıyla önemli bir yere sahip olan kitabı kitaplığınızda mutlaka bulundurun.

İki büyük hükümdarın birbiriyle olan çatışmaları, didişmeleri, birbirlerine yolladıkları hakaret dolu mektuplar sonucunda savaşı patlak verdirdi. Sünni ve Alevilik ekseninde geçen roman, tarihsel bir perspektif sunuyor. Fakat romanda bazı bölümler sert eleştirilere neden oldu. O da hükümdarların birbirine yolladıkları elçilerin başına gelenlerdir.

"Diplomamı yırtarım"

İskender Pala'nın romanda Yavuz Sultan Selim'in kendisine gelen elçileri kazığa oturttuğu, kazanlarda kaynattığı, derilerini yüzdüğünü ve kayalıklarda attığı yönündeki bölümler, tarihçilerin eleştirilerine neden oldu. Bu konuda Pala'yı eleştiren tarihçi ve yazar Ahmet Şimşirgil; "İskender Pala, Yavuz Sultan Selim'in elçilere böyle davrandığını ispat etsin, profesörlük diplomamı yırtmaya hazırım." dedi.

"Sadece göğsüne dokundu"

Öte yandan Yavuz Sultan Selim'in babası olan İkinci Bayezid'i ittiği ve sille attığı yönündeki iddiaları da Şimşirgil'in hedefindeydi. Şimşirgil; "Yavuz babasına asla böyle bir şey yapmadı. Sadece hafifçe göğsüne dokundu, hepsi bu." ifadelerini kullandı.

Sayfa: 400

Tartışılan padişah

Tutku... Güzellik... Aşk ve savaş...

Sadece gönüllerin değil alınların, kemiklerin ve gözlerin alev alev yandığı savaş. Kahramanlarını, Yavuz Sultan Selim'i de Şah İsmail'i de tarihin merdivenlerinde bir basamak aşağı indiren bir basamak yukarı çıkaran savaş:

Çaldıran...

Şimdi Çaldıran ne 500 yıl geride ne 500 yıl ileride. Savaş tasında büyücünün gördüğü neydi? Alevilik, Sünnilik...

İktidar hırsı

İktidar hırsı. Aşkın bir çökelti gibi dondurduğu zaman Korku? Ya o? Yazar biraz da korkuların üstüne gidendir. Tarih ileriye doğru çözüldükçe ağacın kökleri de görülecektir. Alevi de Sünni de bağlıdır o köke. Birdir o toprakta. Gölgeler büyümüşse ışığı değil korkuyu yenmek gerekir. Karanlık ve kör ışığın egemenliği boğmasın artık nesilleri. Ve işte bir kez daha aşk... Şiir kadar iktidar atında rüzgâra ve ateşe doğru yol alan iki hükümdar.

Şah ve Sultan...

Dünya incisi zarif ve asil kadınlar. Yeminlerine bağlı erkekler. Masal kadar gerçek. Büyüleyici olduğu kadar umut verici. Şah&Sultan her cümlesi aşkla okunacak bir kitap. İskender Pala'dan...

Yazar Pala'nın bu romanını mutlaka okunması gereken kitaplar arasındadır. Kitabı okuduğunuzda muhasebesini yapmak ise yine siz okurlara düşecektir.

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