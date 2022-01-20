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    İslam medeniyetinin bilim öncülerini ele alan 9 ciltlik kitap serisi

    İslam dünyasının önde gelen alimlerinin çalışmalarından derlenen 9 ciltlik kitap serisi, pek çok soruya cevap niteliğinde.
    • Haber Merkezi
    • 20.01.2022 - 14:59
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    İslam medeniyetinin bilim öncülerini ele alan 9 ciltlik kitap serisi

    İslam Bilimleri, genelde dini ve dünyevi olarak iki kategoride tasnif edilir. Bu kategorinin ilki olan dini ilimler (Tefsir, Hadis, Fıkıh, Kıraat, Kelam…) sahasındaki çalışmalarla ilgili çok yoğun araştırmalar yapılmış ve ilgili alandaki müelliflerle ilgili eskiden beri detaylı Tabakat kitapları oluşturulmuştur.

    İslam medeniyetinde yeni bir şeyler ortaya koymuş bilginlerimize panoramik bakış
    yapmak isteyenleri 9 kitaplık seriyle baş başa bırakıyoruz.

    Biyografi yazarlığı İslam Tarihinde ilk günden itibaren çok yaygındır. Ancak dini alandaki bilim öncüleri çok daha popüler olmuştur. Hatta bu alandaki alimlerin biyografileri mezheplere göre bile tasnif edilmiştir.

    İslam medeniyetinin bilim öncülerini ele alan 9 ciltlik kitap serisi #1

    İNSANLIĞA KARŞI VEFA BORCU

    Ancak Müslümanları dünyada maddeten rahat ve huzur içinde yaşatan bilimadamlarımız ve mucitlerimiz, maalesef bu itibara dini ilimlerdekiler kadar layıkolamamışlardır.

    Aslında İslam dünyası maddi boyutlarda o günden bugüne gelebildiysebunda önemli bir oranda emek de onların olmasından dolayıdır ki bu bilim insanlarına karşı vefa borcumuz bulunmaktadır.

    İslam medeniyetinin bilim öncülerini ele alan 9 ciltlik kitap serisi #2

    DIŞLANAN BİR GRUP

    Askere teknolojiyi, yazara kâğıdı, hastaya sağlığı, halkın rahatlığı için mimariyi üreten onlardır. Ancak belki pozitif ayrımcılık sebebiyle ilk grup gibi itibar görememişlerdir. Dahası zaman zaman ilk grup tarafından da aşağılanmışlardır.


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