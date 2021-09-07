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    İsme özel imzalı kitap buluşmaları

    Perdemi dolayısıyla kitap ve yazar buluşmalarına hasret kalanlar varsa, yazar Şeyma Ünal'ın gerçekleştireceği söyleşiye hazır olun.
    • Haber Merkezi
    • 07.09.2021 - 14:25
    • Güncelleme : 07.09.2021 - 14:31
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    İsme özel imzalı kitap buluşmaları

    İmza günlerini, yazarlarla uzun uzun sohbet etmeyi özleyenler burada mı? Yan yana gelmeyi, söyleşilerde sohbet etmeyi biz de çok özledik. Hayatı kolaylaştıracak ve ana keyif katacak çevrimiçi buluşmalar devam ediyor.

    İlk buluşmamız O Zaman Gerçeği Nasıl Öğreneceğiz adlı öykü kitabıyla okur karşısına çıkan Şeyma Ünal ile 22 Eylül Çarşamba akşamı saat 22.00’de Zoom’da olacak.

    İsme özel imzalı kitap buluşmaları #1

    GERÇEĞİ NASIL ÖĞRENECEĞİZ

    İmzalı kitapsız olmaz diyenler için de bir sürprizimiz var! 6-12 Eylül tarihleri arasında yazar Şeyma Ünal’dan isme özel imzalı O Zaman Gerçeği Nasıl Öğreneceğiz, Küsurat Dükkân’da sizleri bekliyor.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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