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    İspanyol futbolunu mercek altına alan kitap: Kızıllar

    Spor gazetecisi Jimmy Burns Kızıllar’la futbolun İspanya’yı nasıl bir araya getirdiğini ve İspanyol oyun tarzının dünyanın dört bir yanındaki taraftarların kalbini nasıl kazandığını anlatıyor.
    • Haber Merkezi
    • 12.11.2021 - 15:19
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    İspanyol futbolunu mercek altına alan kitap: Kızıllar

    Yaklaşık 150 yıllık İspanyol futbolunun tarihini, köklerini, siyasetini, boğa güreşiyle bağlantılarını ve hatta Don Quijote’yle ortak kültürel mirasını eşsizce bir araya getiren Burns, konu üzerine şimdiye dek yazılmış en kapsamlı kitaba imza atıyor.

    Kitap boyunca Franco yıllarından günümüze kadar ilginç anekdotlar; Cruyff, Guardiola, Aragonés, del Bosque, Messi gibi figürler; Barcelona ve Real Madrid arasındaki destansı mücadelenin ülke futbolunu ve günlük hayatı nasıl etkilediğine dair detaylar titizlikle inceleniyor.

    İspanyol futbolunu mercek altına alan kitap: Kızıllar #1

    İSPANYOL FUTBOLU

    İspanyol futbolu her zaman saygıdeğer bir kültüre sahipti. Ama milenyum sonrasında hem başta Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid ve Sevilla olmak üzere kulüplerin hem de milli takımın geldiği nokta, onları bir süreliğine sahanın tek hâkimi yaptı.

    "Tüm hayatını İspanyol tarihi ve futboluna adamış biri olarak bu kitabı Burns’ten daha iyi kimse yazamazdı."

    Simon Kuper

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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