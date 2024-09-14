İspanyol yazar Javier Carcas'a kürsü ödülü İspanya Kraliyet Akademisi (RAE) Genel Kurulu, yaptığı oturumda, yazar Javier Marías'ın 11 Eylül 2022'deki ölümünden bu yana boş olan kürsüsüye yazar Javier Cercas'ı layık gördü.

Ergül Tosun

Cercas'ın adaylığı akademisyenler Pedro Álvarez de Miranda,Clara Sánchez ve Mario Vargas Llosa tarafından önerilmişti. 1985 yılında Universidad Autónoma de Barcelonaİspanyol Filolojisi bölümünden mezun olan 62 yaşındaki yazar, 1987'den 1989'a kadar İspanyolca öğretmenliği yaptı ve çalışmalarını Urbana Üniversitesi, Illinois'de sürdürdü.

1989 yılında Girona Üniversitesi'nde İspanyol edebiyatı dersleri vermeye başlayan Cercas, 2003 yılından beri edebiyata yoğunlaştı ve kariyerini bu yolculuğa adadı.

EN İYİ YAZAR ÖDÜLÜ

Javier Cercas'ın İspanyol Kraliyet Akademisi'nde R koltuğuna seçilmesi, onun edebi yolculuğu açısından hayli önemli bir gelişme. Akademinin 46 üyesinden biri olarak İspanyolca edebiyatı hem ülkesinde hem de uluslararası alanda temsil eden yazar; romanları, gazete yazıları ve akademik çalışmaları ile layık olduğu ilgiyi ve saygıyı görmeyi başarıyor.

İspanyol yazar Eduardo Mendoza'nın, ölümünün ardından en iyi İspanyol yazar olarak tanımladığı Javier Marias'ın koltuğuna seçilen Cercas, ülkesinin en önemli yazarlarından birinin mirasını devralırken İspanyolcanın standartlara uygun bir şekilde korunması ve geliştirilmesi için sürdürülen çalışmalara öncülük eden isimlerden olacak.

Yazarın eserlerinden birkaçını tanıyalım;

TERRA ALTA

Salamina Askerleri, Sahtekâr, Kiracı, Saplantı gibi eserleriyle dünya çapında günümüzün en önde gelen yazarlarından sayılan Javier Cercas, Terra Alta ile unutulmaz karakterler ve son derece ustalıklı bir kurguyla örülü bir üçlemenin ilk kitabına imza attı. Yayımlandığı her yerde büyük övgüler alan ve şimdiden bir klasik sayılan Terra Alta, 2019’da İspanya’nın en prestijli ödüllerinden Planeta Ödülü’ne layık görüldü.

Sayfa: 410

SINIRIN YASALARI

Sayfa: 410

Mario Vargas Llosa, Susan Sontag, Alberto Manguel gibi yazarların övgüyle söz ettikleri Javier Cercas, okuru sayfalara hapseden canlı anlatımıyla gerçek ve kurgu, yanlış ve doğru, saygınlık ve suçluluk arasındaki sınırların inceliğine ve keskinliğine odaklanıyor. Kişi iki taraf arasında ne kadar gidip gelebilir ve nihayetinde hangi tarafa düşer?

Sınırın Yasaları’nda gerçek bir öyküden esinlenerek Franco sonrası İspanya’sının bir portresini çizen Javier Cercas, günümüz İspanyol edebiyatının en güçlü kalemlerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

KİRACI

Sayfa: 96

Kiracı, günümüzde İspanyol edebiyatının en önemli yazarlarından biri olarak kabul edilen Javier Cercas'ın erken dönem eserlerinden biri. Gerçek ile hayal arasındaki sınırın gitgide ve ustalıkla bulandırıldığı bu eşsiz hikâye, tekinsiz atmosferi ve kara mizahıyla okuru bir girdap gibi içine çekerek, has edebiyatın en çarpıcı örneklerini verecek olan bir yazarı müjdeliyor.

SAHTEKAR

Sahtekâr, Cercas’ın Enric Marco’nun işaret ettiği ipuçları doğrultusunda, yaşamının kimi yakın tanıklarıyla çıktığı yolculuğu, kurmaca ile gerçeğin iç içeliğini tarttığı, tekrarlarla hafızayı diri tuttuğu eşsiz bir 21. yüzyıl klasiği. “İyi niyetli” yalancının, Barselonalı Don Quijote’nin bu dolambaçlı hikâyesini okurken şu soruyu soracaksınız kendinize: Yalan, asılsızlıktan, kasıtlı asılsızlıktan daha mı kötüdür?

Sayfa: 440

SAPLANTI

Sayfa: 80

Edebiyat saplantısını, keskin mizahını, kıvrak kalemini daha ilk metinleriyle ortaya koyabilen nadir yazarlardan olan Cercas, günümüz İspanyol edebiyatının en önemli isimlerinden biri olarak kabul ediliyor.

TÜRKİYE'DE DE ÇOK SEVİLİYOR

Yalnızca İspanya'da değil dünyanın pek çok yerinde edebiyat okurlarını etkilemeyi başaran ve kitapları pek çok dile çevrilen usta yazar Javier Cercas, Türkiye'de de yoğun ilgi görüyor.Farklı türlerde eserler ortaya koyan ve türler arasında kurduğu ortaklıklarla okurlarına geniş bir ufuk çizgisi sunan Cercas, tarihçinin araçlarıyla roman yazıp tarihi edebileştirirken otobiyografiyi, belgelere dayalı araştırmayı ve edebi dili çok özgün bir tarzda harmanlıyor.

ergul.tosun@ensonhaber.com