İspanyol yazar Javier Marias'ın Kötü Niyet Öyküleri kitabı

İspanyol romancı Javier Marias, Kötü Niyetli Öyküler kitabını "İyi niyetin varlığı asıl olandır, edebiyatta da bunun karşılığı kötü niyettir, çünkü öykü orada gizlidir." sözleriyle anlatıyor.

El País gazetesi okurlarınca 2012’nin en iyi öykü kitabı seçilen Kötü Niyet Öyküleri, İspanya’nın önde gelen edebî kişiliklerinden Javier Marías’ın en kapsamlı öykü külliyatı.

Kötü Niyet Öyküleri (Mala Índole), İspanyol edebiyatının yaşayan en büyük kalemlerinden biri olarak gösterilen Marías’ın 1990’da yayımlanan Mientras Ellas Duermen (Kadınlarımız Uyuyorken) ve 1996 yılında yayımlanan Cuando Fui Mortal (Ben Ölümlüyken) adlı öykü kitapları ile buna eklenen dört yeni öykü olmak üzere toplamda 30 öyküden oluşuyor.

EN İYİ ÖYKÜ ÖDÜLÜ

Marías, daha sonra okurlarınca en iyi öykü kitabı ödülüne layık görüleceği, çoğu, El País gazetesinde yayımlanmış olan öykülerini, bir yazarın okurlarının gözü önünde yapmayı pek de tercih etmeyeceği türde iki başlık altında toplamayı tercih etmiş: Yazmış olmaktan hâlâ –ki bu “hâlâ”, onun ilerisi için utanma hakkını saklı tuttuğunu gösteriyor.

Javier Marias

USTA İŞİ ÖYKÜLER...

Her ne kadar ikinci başlıktaki öykülere ilişkin olarak duyduğu utançtan, okurun bu öyküleri atlamakla çok şey kaybetmiş olmayacağından ve hatta bunları okura daha az sayıda öykü sunmamak için Kötü Niyet Öyküleri’ne aldığından bahsetse de 2005 yılında yayımlanan “Gözden Düşenler” ile 17 yaşındayken yayımlanan “Marcelino Iturriaga’nın Yaşamı ve Ölümü” ustalık bakımından birbirine yakın zamanlarda yazılmış iki öyküyü andırıyor.

YENİLENEN TEMALAR

Yinelenen birer tema olarak karşımıza çıkan ölümler, hayaletler, gizemler, cinayet planları, tedirginlikler, ikilikler ve anlatımdaki ton Marías’ın külliyatındaki bütün öyküleri birbirine bağlıyor.

Ergül Tosun

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