İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali'ne Susanna Tamaro konuk oldu

İstanbul Memleketler arası Edebiyat Şenliği (İTEF) bu yıl yeni tip koronavirüs önlemleri nedeniyle dijital olarak okurlarla buluşuyor. Konuk yazar İtalyan Susanna Tamara etkinlikte konuştu.

Şenliğin İtalya Özel Haftası”na dün akşam “Büyük bir Aşk Hikayesi” romanının müellifi Susanna Tamaro konuk oldu.

Müellif olmanın önemli bir araştırmacı olmayı da gerektirdiğini kaydeden Tamaro, "Çünkü muharrir olabilmek için kendi hislerinizi tabir etmek ya da diğer insanların hislerini anlatmak için araştırmak zorundasınız. Yazarlığın öbür bir eğitimi ya da terbiyesi söz konusu değil" dedi.

"İTALYA HOŞ MEMLEKET"

Tamaro, bir İtalyan olarak dünyanın her yerinden okurunun olmasının gurur verici olduğunu lisana getirerek, "İtalya çok hoş bir memleket olduğu için iyi sanatkarlar genelde ressam olurlar, ülkeyi resmettikleri için ancak ben bir hudut kentinde doğdum" diye konuştu.

Sayfa: 216

DERİN ROMAN

Çocuklar için yazmanın ehemmiyetini aktaran Tamaro, onlar için yazmanın yetişkinler için yazmaktan çok daha güç olduğunu belirtti. Tamaro, son kitabı “Büyük bir Aşk Hikayesi”ne okuyucuların yansısının çok olumlu olduğu anlatarak, "Kitapta hayatın karmaşıklıklarını anlatmaya çalıştım, okuyucular da epeyce derin bir roman olarak nitelendirdiler. Bu kitapta birinci sefer ‘Yüreğinin Götürdüğü Yere Git’ romanındaki hisleri yine hissetim" sözlerini kullandı.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com