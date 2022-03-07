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    İstanbul Uluslararası Yayıncılık haftası başlıyor

    İstanbul Uluslararası Yayıncılık Haftası, 72 ülkeden 332 uluslararası yayıncı ile Türkiye’den 223 yayıncının katılımıyla bugün başlıyor.
    • Haber Merkezi
    • 07.03.2022 - 10:15
    • Güncelleme : 07.03.2022 - 10:36
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    İstanbul Uluslararası Yayıncılık haftası başlıyor

    Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Türkiye’nin yayıncılıkta pazar büyüklüğü bakımından dünyada ilk sıralarda geldiğini vurgulayarak, "Uluslararası yayıncılık sektöründe en hızlı mesafe kaydeden ülkelerden biri olan Türkiye, hâlihazırda Orta Doğu ve Balkanlar başta olmak üzere uluslararası yayıncılıkta bölgesel bir merkez haline gelmiştir. İstanbul Uluslararası Yayıncılık Haftası ile bölgesel merkez iddiamızı küresel ölçeğe taşıyoruz." dedi.

    Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk de konuşmasında yayıncılık hayatının kamu özel sektör iş birliğiyle gelişebileceğine ve uluslararası marketlerde İstanbul’un  önümüzdeki yıllarda çok daha dikkat çekici seviyeye ulaşacağına dikkat çekti.

    İstanbul Uluslararası Yayıncılık haftası başlıyor #1

    GÜÇLÜ OLMA VURGUSU

    Yayıncılar Meslek Birliği Federasyonu Başkanı Münir Üstün ise "Türkiye’nin büyümesi, sadece sanayi ile değil ancak yayıncılık, sinema gibi kültür endüstrileri bakımından da güçlü olması sayesinde gerçekleşebilir." diye konuştu.


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