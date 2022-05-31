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    İstanbul üzerinden kültür ve şehir okuması

    Kemalettin Kuzucu, İstanbul’un Sokak Köpekleri’nde köpekler üzerinden bir kültür ve şehir tarihi araştırması yapıyor.
    • Haber Merkezi
    • 31.05.2022 - 12:44
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    İstanbul üzerinden kültür ve şehir okuması

    19. yüzyıl İstanbul’unun merkez alındığı kitapta; günlük hayattan politikaya, mizahtan edebiyata, felsefeden matbuata, şehircilikten oryantalizme, modernlik tartışmalarından anayasaya akla hayale gelmedik nice ayrıntı, nice birleşme ve nice ayrışma didik didik ediliyor. Bir milletler, diller, dinler geçidi olan İstanbul, hayvanlar açısından da oldukça zengin bir manzaraya sahiptir.

    Hayatın canlılığı gibi hiç durmayan değişim süreci, onlara bakışı ve onların bir mesele olarak merkezde kalışlarını da biçimlendirir. Tarihçiler sadece olayları yazmazlar. Belki de asıl ve büyük tarihçilik, farklı yazma alternatifleri geliştirmektir.

    İstanbul üzerinden kültür ve şehir okuması #1

    Sayfa: 585

    İstanbul ve geçmişi

    Belgeler, görsel malzemeler, ilginç konu başlıkları…Kültür, tarih ve hayvan sevgisi ile dolu olanlar için bir muhteşem şölen. İstanbul’u ve geçmişi bir de bu gözle okuyun…


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