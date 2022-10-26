Petrol
91.01
-0.80%
Euro
18.5635
0.07%
Dolar
18.6052
0.01%
Altın
994.62
0.59%
Borsa
3975
0.00%
Bitcoin
378.065
3.88%
BTXN Coin
10.70
1.61%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Açık 17 C

    İstiklal Harbi'nde hizmet veren tarihi karakol kütüphane oldu

    İstiklal Savaşı'nda karakol olarak hizmet veren Eyüpsultan'daki tarihi bina kütüphaneye dönüştürüldü
    • Haber Merkezi
    • 26.10.2022 - 09:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstiklal Harbi'nde hizmet veren tarihi karakol kütüphane oldu

    Restorasyon projesinde dış beden duvarları korundu ve güçlendirildi. Tarihsel süreç içerisinde betonarmeye dönüşmüş olan kat döşemeleri kaldırılarak yapının özgün beden duvarları yeni yapısal yüke maruz bırakılmadan, kendi kendini taşıyan çelik taşıyıcılarla kat döşemesi yapıldı.

    Eski Yeniçeri Kulluğu yerine Eyüp Emniyet Amirliği binası olarak yapılan karakol binası, yaklaşık olarak kuzey güney doğrultusunda konumlanmakta ve üzerinde yer aldığı yapı adasının üç yönüne cephe veriyor.

    İstiklal Harbi nde hizmet veren tarihi karakol kütüphane oldu #1

    İstiklal Harbi nde hizmet veren tarihi karakol kütüphane oldu #2

    Dönemi anlatan eserler

    Karakol giriş kapısı beşik kemerli olup üzerine mermer kitabe taşı yerleştirilmiştir. Kitabede talik hattı ile Eyüp Sultan Polis Merkezi, 1340 (1921) yazmaktadır. Bodrum kat pencereleri sivri kemerli, üst kat pencereleri ise dikdörtgendir. Kat silmesi tüm yapıyı çevrelemektedir.

    İstiklal Harbi zaferinin merkezlerinden olan Eyüpsultan’daki tarihi karakol binasının yeniden işlevlendirilmesiyle hizmete açılacak konsept kütüphanede, o dönemi anlatan eserler yer alıyor.

    İstiklal Harbi nde hizmet veren tarihi karakol kütüphane oldu #3

    İstiklal Harbi nde hizmet veren tarihi karakol kütüphane oldu #4

    Çok kullanımlı kütüphane

    İstiklal Savaşı dönemini konu alan 8000 kitap kapasitesiile aynı anda 48 kişinin istifade edebileceği kütüphane üyelik sistemi ile çalışacak.

    Kütüphaneden alan ve döneme ilişkin çalışma yapan lisans ve lisansüstü öğrencileri,akademisyenler, araştırmacılar istifade edebilecek.


    Beşiktaş'ın yeni teknik direktör adayları
    Futbol

    Beşiktaş'ın yeni teknik direktör adayları

    Dondurma için yeni kriterler belli oldu
    Ekonomi

    Dondurma için yeni kriterler belli oldu

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor
    Advertorial

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor

    Görüş Bildir