İstiklal Harbi'nde hizmet veren tarihi karakol kütüphane oldu

İstiklal Savaşı'nda karakol olarak hizmet veren Eyüpsultan'daki tarihi bina kütüphaneye dönüştürüldü

Restorasyon projesinde dış beden duvarları korundu ve güçlendirildi. Tarihsel süreç içerisinde betonarmeye dönüşmüş olan kat döşemeleri kaldırılarak yapının özgün beden duvarları yeni yapısal yüke maruz bırakılmadan, kendi kendini taşıyan çelik taşıyıcılarla kat döşemesi yapıldı.

Eski Yeniçeri Kulluğu yerine Eyüp Emniyet Amirliği binası olarak yapılan karakol binası, yaklaşık olarak kuzey güney doğrultusunda konumlanmakta ve üzerinde yer aldığı yapı adasının üç yönüne cephe veriyor.

Dönemi anlatan eserler

Karakol giriş kapısı beşik kemerli olup üzerine mermer kitabe taşı yerleştirilmiştir. Kitabede talik hattı ile Eyüp Sultan Polis Merkezi, 1340 (1921) yazmaktadır. Bodrum kat pencereleri sivri kemerli, üst kat pencereleri ise dikdörtgendir. Kat silmesi tüm yapıyı çevrelemektedir.

İstiklal Harbi zaferinin merkezlerinden olan Eyüpsultan’daki tarihi karakol binasının yeniden işlevlendirilmesiyle hizmete açılacak konsept kütüphanede, o dönemi anlatan eserler yer alıyor.

Çok kullanımlı kütüphane

İstiklal Savaşı dönemini konu alan 8000 kitap kapasitesiile aynı anda 48 kişinin istifade edebileceği kütüphane üyelik sistemi ile çalışacak.

Kütüphaneden alan ve döneme ilişkin çalışma yapan lisans ve lisansüstü öğrencileri,akademisyenler, araştırmacılar istifade edebilecek.