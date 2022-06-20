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    İstikrar ve şefkat isteyen zorluk içindeki genç bir kadının öyküsü: Haz

    Dylan Thomas Ödülü Kazananı Kirkus Ödülü Kazananı National Book Critics Circle en iyi çıkış kitabı Ödülü kazananı olan Haz...
    • Haber Merkezi
    • 20.06.2022 - 17:41
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    İstikrar ve şefkat isteyen zorluk içindeki genç bir kadının öyküsü: Haz

    İlk kitabı Haz’ı yayınladığında siyah kadın edebiyatına bomba gibi düşen Leilani, ressamlığının da etkisiyle düzyazısını farklı tonlar ve ıstırap dolu fırça darbelerini çağrıştıran renklerle dolduruyor.

    Dilinin ihtişamı, cümlelerinin sürprizleri ve keşfedilmemiş yönleriyle insanı sarmalıyor. Haz, kapitalizmin, ırkçılığın ve cinsiyetçiliğin cenderesine sıkışmış, istikrar ve şefkat isteyen zorluk içindeki genç bir kadını merkezine alıyor.

    Edie yirmili yaşlarında hayatta tökezlemeye başlıyor. Vasat bir apartman dairesinde yaşıyor, işine gidip geliyor, doğru kişiyi bir türlü bulamıyor. Aynı zamanda, içinde kaynayan sanata ara sıra da olsa can veriyor.

    İstikrar ve şefkat isteyen zorluk içindeki genç bir kadının öyküsü: Haz #1

    Fiili bir rol model

    Kurallar çerçevesinde açık bir evlilik yaşayan Eric ve Rebecca ile tanışıyor. İşsiz kaldığında Eric’in evine davet ediliyor. Rebecca için tereddütlü bir müttefik ve evlatlık kızına fiili bir rol model haline geliyor.

    Kitap için ne dediler

    "Eğlenceli ve ölümcül." Zadie Smith

    "Leilani’nin ilk romanı yaz gibi: Buzun çatırdayarak erimesi gibi mahmur damlalara dönüşen cümleler; tepeden aşağı çılgınca ileri atılan bir bisiklet gibi bir hikâye."

    The New York Times Book Review


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