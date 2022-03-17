İsviçreli Herman Hesse'nin Kendini Keşfet kitabı

Nobel Edebiyat Ödüllü, İsviçreli romancı Herman Hesse'nin Kendini Keşfet (Bireyleşmenin Albenisi Üzerine) adlı kitabı, bizi yüzleşmeye davet ediyor.

Dünyanın en önemli isimlerinden Hermann Hesse’nin bireyleşmenin, kendi benzersizliğini aramanın kıymeti üzerinde duran yazılarının, şiirlerinin ve mektuplarının bir araya getirildiği, Suhrkamp tarafından yayımlanan Entdecke dich selbst! - Vom Reiz der Individuation kitabı Kendini Keşfet..

Bizi her yeni güne güven ve merakla başlamak için yüreklendiren Hesse’nin bu kitabıyla daha yüksek bir insanlık düzeyine doğru uyanış mümkün.

Bireyleşmenin Albenisi Üzerine ismiyle Türkçeye kazandırıldı. Profil Kitap etiketiyle mart ayında raflardaki yerini alan kitabı okumalısınız.

Yaşam öykümüzün bir hikâye değeri var mı? Kendi hayatımızın kahramanı mıyız?

Hesse sesleniyor:

"Yalnızca kaderiyle yüzleşme cesaretini bulan kişi kahramandır."





Sayfa: 80

KENDİNİ KEŞFETMEK

Kendini Keşfet ise güçlü bir benlik vizyonuna ulaşmak için bağımsız olma cesareti göstermeye bir teşvik… Eser, insana en çok yakışan eylemi, yani arayıştan keşfe giden yolda yürümeyi anlatırken bir yandan da Hesse’nin fikir dünyasını daha yakından tanımamıza imkân veriyor.

İŞLENEN ORTAK MOTİFLER

Uyum yerine kendi kaderini tayin etme, tabi olma yerine dik başlılık… Hermann Hesse'nin tüm eserlerinde işlenen ortak motifler. Ona göre her insanın eğilimi biricik ve ayırt edici. Bunları keşfetmek, geliştirmek, hatta toplum direncine karşı savunmak onun yaşamını ve her bir eserini bir ana tema gibi kat ediyor.

"BEN İNANCIMI KAYBETTİM"

"Ben inancımı her zaman bireye dayandırdım, çünkü sadece birey eğitilebilir ve geliştirilebilir. Benim deneyimime göre özverili, fedakâr ve dünyadaki iyiliği koruyan cesur insanlar her zaman küçük seçkinlerden çıkmıştır."