Italo Calvino'nun ABD seyahetinde D.H. Lawrence'ye ev ziyareti

Italo Calvino, ABD’ye yaptığı uzun seyahatte New Mexico'daki Taos'a da uğruyor ve D.H.Lawrence’ın eşiyle beraber yaşadığı evi ziyaret ediyor.

Italo Calvino’nun Amerika’da Bir İyimser adlı kitabı Amerika Birleşik Devletleri’nde geçirdiği ayların bir seyahat güncesi niteliğinde.

Doğu kıyısından Batı kıyısına birçok farklı bölgeyi gezen Calvino, edebiyattan siyasete, sanattan toplu taşıma sistemlerine, bir Avrupalı gözüyle ülkenin kültürünü irdeliyor. Farklı bölgelerde farklı insanlarla tanışıyor, hikâyelerini okurlara aktarıyor.

Calvino’nun uğradığı yerlerden biri de sanatçıların ve edebiyatçıların Güney’deki vahalarından Taos. D.H. Lawrence, I. Dünya Savaşı’ndan sonra eşi Frieda’yla beraber İngiltere’yi terk ediyor.

DÜNYA TURU

İtalya, Meksika, Avustralya gibi farklı ülkelerde gezdikten sonra Amerika’nın New Mexico eyaletine, Taos’a yerleşiyor ve hayatının sonuna kadar burada kalıyor.

LAWRENCE'IN DÜNYASI

Calvino, Taos’ta Lawrence’ın kaldığı eve gidiyor ve "Lawrence’ın Dünyası" başlıklı bölümde Frieda’nın onlara armağan edilen bu evin karşılığını nasıl ödediğini anlatıyor.

TAOS'U MESKEN TUTAN ENTELEKTÜLELLER

"Ortalama Amerikan yaşantısının sürgit tekdüzeliğini gözlemlediğimden beri, gelip Santa Fe ya da Taos’u mesken tutan entelektüellerin kentlerden sıvışmalarına ve ilkele tapınmalarına hak vermeye başlıyorum. (Onları İtalya’yı belli bir biçimde sevmeye yönelten aynı dürtü, New York’ta ilk zamanlarımda benim pek sinirime dokunan bir zihinsel tutumdu, oysa hoşgörüyle karşılanabileceğini anlamaktayım artık.)"

Ergül Tosun

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