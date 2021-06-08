İtalyan şair Cesare Pavese’den yayıncısına mektup

İtalyan şair Cesare Pavese, yayıncısına gönderdiği mektupta yaşanaack bir hayat olduğunu ve her şeye rağmen unutlu olunmasını gerektiğini yazmış.

Pavese’nin sosyal ağlara düşen mektubu, Franco Vaccaneo’nun 2011 yılında Gribaudo Yayınevi tarafından yayımlanan Cesare Pavese adlı kitabından alınmıştır. Ne var ki kitaptaki açıklayıcı paragraf paylaşılmayınca metin bağlamından kopmuş, dolayısıyla da kafaları karıştırmış.

Ama iki mektubu birlikte okuyunca, edebiyat tarihindeki özel yazar-editör ilişkilerinden birine sahip olan ikilinin arasının böyle basit bir meseleden bozulamayacağını bir kez daha anlıyoruz.

Bundan birkaç sene önce, İtalya’nın sosyal ağlarında sıkça dolaşıma sokulan tarihî bir mektup İtalyan kamuoyunu ikiye bölmüştü.

EDEBİYATIN ÖLÜMSÜZ İSMİ

Edebiyat ve yayıncılık dünyasının ölümsüz ismi Cesare Pavese, yayıncısı Giulio Einaudi’ye yazdığı 1942 tarihli bir mektubunda, kendisine gönderilen berbat purolardan dem vuruyor.

Yayınevinin sürdürdüğü sömürü politikasından ve kendisine yüklenilen angaryalardan şikâyet ediyor ve dışarıda yaşanacak bir hayatın olduğunu söyleyerek kendisinden rica edilen işi doğrudan reddediyordu. Can Yayınları'ndan Nükhet Polat'ın haberine göre, ünlü şairin bilinmeyen mektubu...

Peki yazar bu zehir zemberek yazıyı kaleme alırken niyeti ciddi miydi yoksa mektup Pavese’nin eşsiz mizah anlayışının bir ürünü müydü?

Giulio Einaudi, Torino.

Torino, 14 Nisan 1942

Saygıdeğer Yayıncı,

BİR ÇAĞRI...

"Göndermiş olduğunuz 6 adet Roma purosu elime ulaşmış olduğundan –bunun için size teşekkür ederim ve onları berbat bulduğumdan, bu denli kötü şartlar müjdeleyen bir sözleşmeye uyamayacağımın yanıtını vermek zorundayım size.

Kaldı ki bana kakaladığınız sonu gelmez düzelti işleri ve diğer angaryalar, daha nitelikli işlerle ilgilenmem için zaman bırakmıyor. Evet, saygıdeğer yayıncı, tüm saygıma karşın size şunu söylemenin zamanı geldi: Çalışanlarınıza yönelik bu sömürücü tutumu sürdürdüğünüz sürece onlardan yüksek verim almayı bekleyemezsiniz.

Yaşanacak bir hayat var; binilecek bisikletler, arşınlanacak kaldırımlar ve keyif alınacak günbatımları. Kısacası doğa bizi çağırıyor saygıdeğer yayıncı, bizler de onun çağrısına uyuyoruz."

Bini’yi başkasına yaptırın.

Candan selamlar,

C. Pavese

Ergül Tosun

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