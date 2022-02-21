İtalyan yazar Dino Buzzati'nin Büyük Portre Büyük Sır kitabı

Büyük Portre, Büyük Sır delilikle dâhilik arasındaki sınırda, gerçeğin peşinde bir bilim kurgu masalı...

İtalyan edebiyatının bilim kurgu türündeki ilk örneğini olan Büyük Portre Büyük Sır, Buzzati edebiyatının imzası olan bütün temaları bir araya getirirken varoluş psikolojisini teknolojinin etik sorularıyla buluşturuyor. Yazarının tipik, yalın ama aynı zamanda keskin dili, büyük sırrın peşinde gerilimi daima zirvede tutuyor.

İlk basımı 1960 yılında yapılan Büyük Portre Büyük Sır, 1973 yılında geçiyor. İtalya’da yapay zekâyı konu edinen ilk bilimkurgu eser olarak kabul edilen kitap; bilinci, duyguları, düşünceleri olan makineler; yapay zekâ; bilinç transferi; makinelerin bağımsızlıklarını ilan ederek insanoğlunun karşısına çıkması gibi bugün için çok tanıdık konuları 1960 tarihinde ele alması sebebiyle edebiyat tarihinde önemli bir yere sahip.

KİTAP İÇİN NE DEDİLER

"Buzzati bütün kitaplarında gerçekçilik ile inanılmazı, akılcılık ile tuhaflığı, ciddiyet iledelişmenliği, metodik olan ile kuralsızlığı harmanlamayı başarmıştır. […] Buzzati bu dünyayı,her şeyden öte işlevsel, nahif, yalın, kimi zaman dokunaklı, dahası romantik bir dille ‘düşsel’kılar."

Jorge Luis Borges

"Buzzati’nin Büyük Portre Büyük Sır’da ortaya koyduğu, birkaç bilim adamının insan ruhutaşıyan yapay bir varlık yaratma fikri, kimileri için can sıkıcı ve ümit kırıcı olabilir. Diğertaraftan, bazıları bu eseri biraz poetik de bulabilir."

Claudio Toscani

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